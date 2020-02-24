[Araştırma] KHK mağdurlarından hâlâ AKP ve MHP'ye oy veren var mı?

3 bin 222 kişinin katıldığı araştırmaya göre; Olağanüstü Hal (OHAL) ve 15 Temmuz 2016 darbesi öncesi oy verdiği veya verebileceği partilere göre tercihleri şöyleydi:





AKP: Yüzde 76,1

MHP: Yüzde 36,2



BBP: Yüzde 5,7



Saadet Partisi: Yüzde 5,5



CHP: Yüzde 5,2



HDP: Binde 3



İyi Parti: Binde 1







OHAL öncesi Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağdurlarının büyük oranı iktidarın büyük ve küçük ortakları AKP ve MHP’ye oy verirken; geride bırakılan üç yılda siyasal tercihler tam tersine dönüşmüş.





Mağdurların ve mağdur yakınlarının araştırmadaki yanıtlarına göre; siyasi parti tercihleri artık şöyle:





CHP: Yüzde 76,6

HDP: Yüzde 38,1



İyi Parti: Yüzde 20,1



Saadet Partisi: Yüzde 12



Kararsızlar: Yüzde 4,7



Oy kullanmayacağını söyleyenler: Yüzde 1,3







Araştırmaya göre KHK ve OHAL mağdurları arasında AKP’ye oy vereceğini söyleyen hiç kimse yok. Binde 1’i ise MHP’ye oy verebileceğini söylüyor.







Ahval'in haberine göre araştırmada OHAL öncesi ve sonrası partiler arasındaki geçişkenlikler de ortaya konuyor.





OHAL öncesi HDP ve AKP’ye oy verdiklerini söyleyenler, OHAL’den sonra CHP, HDP’ye oy verirken, küçük bir oran ise İYİ Parti’ye oy verdiğini söylüyor.





OHAL öncesi sadece AKP’ye oy verdiğini söyleyenler, OHAL’den sonra CHP, İYİ Parti , HDP ve Saadet Partisi’ne kaymış durumda.





Daha önce AKP ve MHP’ye oy verenler ise, CHP, İYİ Parti ve HDP’ye oy vereceğini söylüyor.





Araştırmada ‘Kararsızlar’ da analiz edilmiş. Buna göre; Kararsızların arasında daha önce AKP’ye oy verenler oy kullanmayacağını söylerken, MHP’ye oy veren kararsız yada çekimser seçmenler ise “Tüm partilerin sistem partisi” olduğunu söylüyor ve hiçbir siyasetçiye güvenmediğini belirtiyor.





Araştırma sağ seçmenin AKP ve MHP’den vazgeçme sebeplerine dair de şu önceliklerin öne çıktığını ortaya koyuyor:





“Yaşanan hukuksuzluklar ve adaletsizlikler sebebi ile "sağ muhafazakâr" partilerden, "sol demokrat", demokrasi, insan hakları, özgürlükler, adaleti ve hukukun üstünlüğü söylemlerini önceleyen partilere yönelme söz konusu.





"AKP VE MHP HARİÇ BÜTÜN PARTİLERE OY VEREBİLİRİM"





Önemli bir kısmı, stratejik oy kullanıyor. AKP, MHP hariç bütün partilere oy verilebiliyor. Özellikle, AKP, MHP adaylarına muhalif en güçlü muhalefet partisine oy verme öne çıkıyor.





Bir yandan da daha demokrat, daha fazla hukuktan yana ve daha az baskıcı veya liberal gördükleri patilere yöneliyorlar. Bunda ‘mağdurlara sahip çıkma’, ‘insan haklarına önem verme’ gibi kriterler öne çıkıyor."





Daha önce HDP’ye oy vermeyi düşünmeyen OHAL mağdurlarının yüzde 40’a yakın bir oranda HDP’ye oy verdiğini-vereceğini söylemesinin en önemli sebebi ise Ömer Faruk Gergerlioğlu.





Araştırmaya katılanlar “Gergerlioğlu nedeniyle HDP” diyerek bunu açıklıkla ortaya koyuyor.



