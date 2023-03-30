Samanyolu Haber /Gündem / Araştırma ortaya koydu: İnce, Erdoğan'a çalışıyor /30 Mart 2023 15:47

Araştırma ortaya koydu: İnce, Erdoğan'a çalışıyor

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "En az CHP'den en fazla AKP'den oy alıyorum" sözünün altı boş çıktı. Yöneylem Araştırma'ya göre İnce en çok oyu AKP'den değil, İYİ Parti ve CHP'den alıyor.

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Yöneylem Araştırma Direktörü Doç. Dr. Derya Kömürcü, en çok AKP seçmeninden oy aldığını savunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin sözlerini yalanladı. Dr. Kömürcü, “Araştırmalarımızın hiçbirinde böyle bir tablo yok” dedi.

MUHARREM İNCE’NİN İDDİASI
T24’te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı adayı olan ve muhalefetin oylarını bölmekle eleştirilen Muharrem İnce, dün yaptığı açıklamada, “Hepimiz 24 aldık diyelim ki, Erdoğan da 27 aldı. Seçilecek mi? Adaylar 23-24 bandında alırsa seçilecek mi, hayır. Belediye başkanlığı olsa seçilecek. En az CHP’den en fazla AK Parti’den oy alıyorum. Ne yaptığımı biliyorum, egomun peşinde değilim; zaman Muharrem İnce’yi haklı çıkaracak” demişti.

İnce’nin açıklamalarının ardından Yöneylem Araştırma Koordinatörü Derya Kömürcü, son üç araştırmalarının sonuçları paylaştı.

AKP’DEN YÜZDE 0,2, CHP’DEN YÜZDE 2, İYİ PARTİ’DEN YÜZDE 9
Doç. Dr. Kömürcü, sosyal medya hesabından su paylaşımı yaptı: “Araştırmalarımızın hiçbirinde böyle bir tablo yok. Son üç araştırmamıza baktığımda 14 Mayıs’ta AKP’ye oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 0,2 ila 0,7’si cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda İnce’ye oy veririm diyor. Bu oran CHP seçmeninde yüzde 2’nin, İYİ Parti seçmeninde yüzde 9’un üzerinde.”
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