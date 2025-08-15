ARAŞTIRMA: Toplumun yüzde 60'ı operasyonların siyasi olduğunu düşünüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart 2025 tarihinde tutuklanmasının ardından başlayan soruşturma süreci, zamanla İBB bünyesindeki iştirak şirketlerini ve bazı büyükşehir ve ilçe belediyelerini de kapsayacak şekilde genişledi. Bu süreçte aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de bulunduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararları verildi.









KONDA Araştırma’nın Haziran 2025’te yaptığı kamuoyu araştırmasına göre, her 5 kişiden 3’ü, CHP’li belediyelere yönelik operasyonların yolsuzlukla mücadeleden çok siyasi gerekçelerle yapıldığını düşünüyor.KONDA’nın operasyonlara ilişkin olarak hazırladığı Haziran 2025 raporunda, kamuoyunun algısı ölçüldü. Araştırmaya katılanların yüzde 59’u bu operasyonların “siyasi amaçlarla muhalefeti zayıflatmak için yapıldığını” belirtti. Katılımcıların yüzde 41’i ise operasyonların “yolsuzlukla mücadele kapsamında” yürütüldüğü görüşünde olduğunu ifade etti.