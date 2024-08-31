Samanyolu Haber /Dünya / Araştırma: Ukrayna'da 66 bin Rus askeri öldü /31 Ağustos 2024 19:53

Araştırma: Ukrayna'da 66 bin Rus askeri öldü

Rus medya kuruluşu Mediazona Ukrayna'da savaşa katılan 66 bin Rus askerinin öldüğünü hesapladı. Özgürlük vaadiyle cepheye gönderilen eski mahkûmların ise 12 bininin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

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Bağımsız Rus medya kuruluşu Mediazona, yaptığı hesaplamaya göre, Şubat 2022'de başlayan Ukrayna Savaşı'nda bugüne dek 66 binden fazla Rus askerinin hayatını kaybettiğini öne sürdü. Hesaplamanın açık kaynaklı veriler kullanılarak BBC Rusça servisi ile iş birliği halinde yapıldığı belirtilen açıklamada, "30 Ağustos itibarıyla savaşta ölen 66 bin 471 Rus askerinin ismini biliyoruz" denildi. Söz konusu medya kuruluşu geçen Nisan ayında tespit ettiği kayıp sayısını 50 bin olarak duyurmuştu.

Mediazona'da çalışan gazeteci Anastasia Alekseyeva, verilere Ukrayna'nın Rusya toprağı Kursk'ta başlattığı saldırının dahil olmadığını, halihazırda Kursk öncesi kayıtları derlediklerini belirtti. İsmi tespit edilen kayıplar en fazla Rusya'nın güneyindeki Başkurdistan bölgesinden oldu. Nüfusunun çoğu Müslüman olan bölgeden 2 bin 578 kişinin Ukrayna'da savaşırken öldüğü ifade ediliyor.

Ölenlerin yaş aralığına göre yapılan değerlendirme, 6 bin 877 kişi ile en fazla ölümün 33-35 yaş aralığında yaşandığını gösteriyor.

Cepheye gönderilen mahkûmlar

Ölenlerden 12 binden fazlasının, Moskova'nın "savaştan sonra özgürlük" vadederek cepheye gönderdiği mahkûmlar olduğunu dile getiren Alekseyeva, mahkûm ölümlerinin son dönemde azaldığını, bunun da hapishanelerden cepheye gönderilen asker sayısındaki düşüşü yansıtıyor olabileceğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen Haziran ayında yaptığı bir açıklamada, Ukrayna'da yaklaşık 700 bin Rus askerinin savaştığını söylemişti. Kayıplara dair uzun zamandır sessiz kalan Rusya Savunma Bakanlığı, Eylül 2022'de 5 bin 937 askerin öldüğü bilgisini vermişti. Ukraya Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de savaşın ikinci yılı nedeniyle bu yılın Şubat ayında yaptığı konuşmada 31 bin Rus askerinin öldüğünü öne sürmüştü.
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