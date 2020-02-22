Araştırmacılar, akıllı telefon bağımlılığının beyne verdiği hasarı ortaya çıkardı

Almanya‘daki Heidelberg Üniversitesi‘nden araştırmacılar, akıllı telefon bağımlılığının beyne verdiği hasarı gözler önüne serdi. Akıllı telefon bağımlılığı olan insanların beyninde, madde bağımlılarının beynindekine benzer bir hasar tespit edildi.

Akıllı telefon bağımlılığının insan sağlığına etkisi günümüzde sıklıkla tartışılan bir konu. Yapılan yeni bir araştırma, akıllı telefon bağımlılığının insan beyinde bir uyuşturucu bağımlısının beynine benzer şekilde ‘şekil ve boyut’ gibi olumsuz fiziksel değişiklikler yapabileceğini ortaya koyuyor.





Nomofobi (telefonsuz kalma korkusu) olarak da bilinen akıllı telefon bağımlılığı, genellikle interneti aşırı kullanma sorunu veya internet bağımlılığı bozukluğu tarafından tetikleniyor. Araştırmacılar 22’sinde akıllı telefon bağımlılığı olan toplam 48 kişide MRI taraması yaptı. Görüntüler beyindeki azalan aktivite düzeyini de ortaya çıkardı. Daha sonra akıllı telefon bağımlıları ve bağımlı olmayanlarla karşılaştırıldı.





Ozan Baki’nin Webtekno’da yer alan habere göre, Almanya’daki Heidelberg Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, bağımlı insanların beyinlerini incelediklerinde beynin insula olarak bilinen kısmındaki gri maddenin, madde bağımlılarında olduğu gibi azaldığını ve yetenek kaybı yaşandığını tespit etti. İnsula korteks ve temporal korteksin akıllı telefon bağımlılığından etkilendiği keşfedildi. Çalışma ayrıca bağımlı kişilerin ön singulat kortekste dinlenme durumu aktivitesinin azalmasından muzdarip olduğunu gösterdi.





Çocuklar günümüzde akıllı telefonlarda çok zaman harcadığından, akıllı telefon bağımlılığı bilim adamları ve tıp uzmanları arasında artan bir endişe haline geldi. Bağımlılık unsurları, telefon kullanılmadığında anksiyete, stres, kötü uyku ve depresif ruh halleri gibi zihinsel sağlık sorunlarına yol açıyor.





Psikiyatri, Psikoloji ve Sinirbilim Enstitüsü’nden (IoPPN) Dr. Nicola Kalk, “Akıllı telefonlar artık hayatımızın bir parçası ve problematik akıllı telefon kullanımının yaygınlığını anlamaya ihtiyaç var. Bağımlılık yaratan akıllı telefon mu, yoksa insanların kullandığı uygulamalar mı bilmiyoruz.” diyerek soruna dikkat çekti.