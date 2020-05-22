Araştırmadan dramatik sonuç: Aç kalmaktan korkanların oranı %40

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin hazırladığı 'Kovid-19 Salgınının Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Etkileri ve Türkiye'ye Yönelik Öneriler' başlıklı raporundan dramatik sonuçlar çıktı.







Sözcü'den Erdoğan Süzer'in aktardığı rapora göre, özel sektörde çalışanların yüzde 51.32'si, kendi işini yapanların da yüzde 32.8'i işini kaybetme kaygısı yaşıyor. İnsanların yüzde 39.2'si ise gelecek 2 ayda aç kalma ya da ihtiyaçlarını karşılayamama korkusuna kapıldı.





Üniversitenin ağırlıklı olarak kentli, eğitimli, orta ve üst orta sınıfları temsil eden kesim üzerinde yaptırdığı araştırma sonuçlarına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden halkın yüzde 42'si gündelik işlerini yapamaz hale geldi, yüzde 65'inin huzursuzluğu arttı, yüzde 53'ünün uyku kalitesi bozuldu, yüzde 31'i hayatına yönelik kontrol duygusunu kaybetti, yüzde 39'u ise sürekli yorgunluk ve bitkinlik hissetmeye başladı.





'Evden çalışabiliriz'





Üniversitede farklı alanlarda bilimsel çalışma yapan 24 akademisyenin katkılarıyla gerçekleştirilen ve editörlüğü Prof. Dilek Demirbaş, Prof. Veysel Bozkurt ve Prof. Sayım Yorğun tarafından gerçekleştirilen araştırmada, salgın öncesi fiilen çalışan nüfusun yer aldığı hanelerin (emekli, işsiz vb. hariç) yaklaşık yüzde 72'sinde tam, kısmi ya da dönüşümlü olarak hane dışına çıkarak çalışmaya devam edildiği tespit edildi.





Ayrıca bu hanelerin ortalama yüzde 56'sından her gün asgari bir bireyin ev dışına çıkış yaptığı belirlendi. Öğrenciler dahil katılımcıların yüzde 57'si işlerinin evden çalışmaya uygun olduğunu söylerken, yüzde 72'si online çalışmanın teşvik edilmesini istedi.