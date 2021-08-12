Arat Dink: O kadar dosya okudum, Ercan Gün’ün suçunun ne olduğunu anlamış değilim













19 Ocak 2007 yılında katil Ogün Samast tarafından İstanbul Şişli'de vurularak öldürülen gazeteci yazar Hrant Dink cinayetiyle ilgili mahkeme, 6'sı tutuklu 76 sanığın yargılandığı davayla ilgili 14 Temmuz'da gerekçeli kararını yayınladı. Karar üzerine Hrant Dink’in oğlu Arat Dink, babasının ölümüyle ilgili ‘Terazinin tuhaflıkları’ başlıklı bir yazı kaleme aldı. Dink yazısında dosya kapsamında hapis cezası verilen gazeteci Ercan Gün'le ilgili, "O kadar dosya okudum, Ercan Gün’ün suçunun ne olduğunu hâlâ anlamış değilim. Yaptığı, bana gazetecilikmiş gibi geliyor." dedi.





SAMAST'IN TÜRK BAYRAKLI FOTOĞRAFLARI





Gazeteci Ercan Gün, katil Ogün Samast'ın cinayeti işledikten sonra yakalandığı Samsun'da emniyet ve jandarma görevlileri ile birlikte Türk bayrağı ile fotoğraf çektirmesinin görüntülerini ve fotoğrafını yayınlamıştı. Gün, yaptığı bu haber nedeniyle 26 Ağustos 2016 yılında tutuklandı. Mahkeme, Ercan Gün'ün bu haberi "örgütün çıkarları doğrultusunda" yayınladığını iddia etti. Bu gerekçeyle "Örgüt üyeliğinden" 10 yıl hapis cezası verdi.





DİNK'İN OĞLU ARAT: ÇIKAN KARAR SİYASİ İKLİMİN BEKLENTİLERİNE UYGUN





Hrant Dink'in oğlu Arat Dink, babasının öldürülmesiyle ilgili mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasından sonra Agos gazetesinde bir değerlendirme yazısı yazdı. "Yargının güvenilirliğini iyice yitirdiği böyle bir dönemde çıkacak karara güvenin az" olduğunu belirten Dink, çıkan kararın "genel siyasi iklimin beklentilerine" cevap verdiğini belirtti.





"ERCAN GÜN'ÜN SUÇUNU ANLAMIŞ DEĞİLİM"





Arat Dink, gazeteci Ercan Gün'e ceza verilmesiyle ilgili; "..Ercan Gün hakkında konuşalım. O kadar dosya okudum, Ercan Gün’ün suçunun ne olduğunu hâlâ anlamış değilim. Yaptığı, bana gazetecilikmiş gibi geliyor." dedi.





Gün'ün sadece gazetecilik yaptığını, hiç bir suçunun olmadığını tescil etti.





Dink şunları yazdı;





Onca kamu görevlisi arasında ceza alan tek bir sivil var. Zaten yargılananlar da üç kişi idi. Tabloda ‘gazeteci/yayıncı’ diye adlandırılan bu kişilerin yargılamada yer almalarının sebebi, FETÖ’nün kumpası çerçevesinde Samsun’da ‘ortaya çıkan’ görüntülerle ilgili olarak yaptıkları yayınlar. İki kişide mahkeme de bir suç görmediğine göre, ceza alan tek kişi olan Ercan Gün hakkında konuşalım. O kadar dosya okudum, Ercan Gün’ün suçunun ne olduğunu hâlâ anlamış değilim. Yaptığı, bana gazetecilikmiş gibi geliyor. Bu da benim, aşırıya kaçan tek vicdani yorumum olarak mazur görülsün.





ERCAN GÜN: HRANT DİNK YAŞASAYDI RIZA GÖSTERİR MİYDİ?





Gazeteci Ercan Gün, mahkemede yaptığı son savunmasında, Ogün Samat'ın Türk bayrağı önünde çekilmiş görüntülerini gazetecilik refleksleriyle yayınladığını belirterek şunları söylemişti, "Fotoğrafı yayınlayan gazeteci değil, bir gazeteci katiliyle fotoğraf çektiren kolluk güçleri yargılanmalı. Hrant Dink yaşasaydı, tek amacı haber yapmak olan meslektaşının sanık sandalyesinde oturmasına rıza gösterir miydi?"



