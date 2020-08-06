Samanyolu Haber /Spor / Arda bu yıl 4 milyon lira alacak /06 Ağustos 2020 21:33

Arda bu yıl 4 milyon lira alacak

Galatasaray Kulübü, yeniden kadrosuna dahil ettiği Arda Turan'a bir yıl için 4 milyon lira ödeme yapacak.

SHABER3.COM

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamaya göre kulüple bir sezonluk sözleşme imzalayan Arda Turan, 4 milyon lira alacak.

Açıklamada, "Buna ek olarak, 2020-2021 sezonu içerisinde A takımın UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig müsabakalarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11'de başlaması halinde futbolcunun sözleşmesi, bir sezon için uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2021-2022 sezonu için net 5 milyon lira sabit transfer ücreti ödenecektir." denildi.

Diğer yandan tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Arda bu yıl 4 milyon lira alacak Sonraki Haber >>

Birkaç yılda gelinen mesafe... 'Siz bu kardeşinize hele yetkiyi verin...'

Birkaç yılda gelinen mesafe... 'Siz bu kardeşinize hele yetkiyi verin...'

Kovulunca itiraflara başladı!

Kovulunca itiraflara başladı!

Patlama anı kamerada!

Patlama anı kamerada!

Suları ısındı, gidiciler gidici!

Suları ısındı, gidiciler gidici!

Beyrut'ta patlama anı kamerada!

Beyrut'ta patlama anı kamerada!

Hizmet'in kurban seferberliği devlet televizyonunda

Hizmet'in kurban seferberliği devlet televizyonunda

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:28:43