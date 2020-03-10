Arda Turan: Barcelona'dan halı sahaya...

Bonservisi İspanya'nın ünlü takımı Barcelona'nın elinde olan, ancak kadro dışında tutulan Arda Turan uzun bir aradan aradan sonra halı sahada görüntülendi.

İstanbul'da Galatasaraylı eski oyunculara karşı sahaya çıkan Arda Turan'ın rakipleri arasında Mert Korkmaz, Cihan Haspolatlı, Volkan Arslan, Murat Erdoğan gibi isimler vardı.

33 yaşındaki futbolcu orta sahadan kaydetti golle seyircilerden bol alkış aldı.



Fatih Terim'in transfer teklifine Galatasaray yönetimi vize vermeyince ortada kalan Arda Turan halı saha maçı yaptı.





Arda Turan, Sarı-Kırmızılı forma ile ilk resmî maçına, 22 Ocak 2005'te Bursaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında çıktı.





Galatasaray'ın 9 Ağustos 2006'da Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turunda Mladá Boleslav karşısında 5-2 kazandığı karşılaşmada 2 gol atıp 1 asist yaptı. Böylece Galatasaray forması altında ilk resmi golünü attı.





2011'DE 12 MİLYON EUROYA İSPANYA LİGİ'NE TRANSFER OLDU





Bu kulüpte kaptanlığa kadar yükselen Turan, 2011 yılına kadar çeşitli kulvarlarda toplamda 190 kere Galatasaray formasını giydi ve 44 gol kaydetti.





Sarı kırmızılı takım ile, 2007-08 sezonunda Süper Lig, 2004-05 sezonunda Türkiye Kupası ve 2008 yılında Türkiye Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.





2011 yılının ağustos ayında, 12 milyon euro bonservis ücreti mukabilinde İspanyol kulübü Atlético Madrid'e transfer oldu. Bu bonservis bedeli Türkiye'den yurt dışına transfer olan "en pahalı futbolcu" olmasını sağladı.





BARCELONA BONSERVİSİ İÇİN 34 MİLYON EURO ÖDEDİ





6 Temmuz 2015'te 34 milyon euor bonservis bedeli ile La Liga'nın efsanevi takımı Barcelona'ya transfer oldu. Turan, 13 Ocak 2018 tarihinde Barcelona'dan 2017-18 sezonunun ikinci yarısından itibaren iki buçuk sezon kiralık olarak İstanbul Başakşehir takımına transfer oldu.





4 Ocak 2020 tarihinde Turan, kendi isteği ile Başakşehir kulübüyle olan sözleşmesini feshetti.





Böylece Arda Turan, Barcelona'ya geri dönmüş oldu. Teknik direktör Fatih Terim, Arda Turan'ı Galatasaray'a transfer etmek istemiş ancak Mustafa Cengiz buna izin vermemişti.





Arda Turan halihazırda herhangi bir futbol kulübü formasını giymiyor.