Samanyolu Haber /Spor / Arda Turan, Başakşehir'den ayrıldı! /07 Ocak 2020 12:35

Arda Turan, Başakşehir'den ayrıldı!

Başakşehir'in Barcelona'dan kiraladığı Arda Turan'ın sözleşmesi fesh edildi.

SHABER3.COM


Başakşehir'in Barcelona'dan kiraladığı Arda Turan'ın sözleşmesi fesh edildi.

Medipol Başakşehir Kulübü, tecrübeli futbolcu Arda Turan'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Futbolcumuz Arda Turan, dün başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ ile görüşerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına kendisinden izin istedi. Gümüşdağ, Arda Turan'ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri olan, 100 kez A Milli Takımımızda forma giyen Arda Turan'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Arda Turan'ın adı uzun süredir Galatasaray ile anılıyordu.
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