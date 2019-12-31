Samanyolu Haber /Spor / Arda Turan için 'forma numarasını seçti' iddiası /31 Aralık 2019 00:25

Arda Turan için 'forma numarasını seçti' iddiası

Son dönemde adı yeniden Galatasaray ile anılmaya başlanan yıldız futbolcu Arda Turan'ın Sarı Kırmızılı forma için numarasını seçtiği iddia edildi.

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Galatasaray'a geri dönmek için geri sayıma geçen Arda Turan, sarı kırmızılı takımda 66 numaralı formayı terletmek istiyor.

Ara transfer döneminde Galatasaray’a geri dönmesine kesin gözüyle bakılan Arda Turan, sarı kırmızılı ekipte giyeceği forma numarasına karar verdi.

Galatasaray'dan ayrılmadan önce 10 numarayı giyen Arda Turan, A takıma ilk çıktığı dönemde giydiği 66 numara ile sahaya çıkmayı istiyor.

Deneyimli futbolcu böylece sarı kırmızılı taraftarlara ilk yıllarındaki Arda Turan olduğu mesajını vermeyi düşünüyor. 
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