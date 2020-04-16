Samanyolu Haber /Spor / Arda Turan ikinci çocuğunun ismini açıkladı /16 Nisan 2020 23:24

Arda Turan ikinci çocuğunun ismini açıkladı

Son günlerde adı yeniden eski takımı Galatasaray'la anılmaya başlanan milli futbolcu Arda Turan, yeni doğacak çocuğuna vereceği ismi açıkladı.

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Milli futbolcu Arda Turan, yeni doğacak çocuklarına Asil Aslan adını vereceklerini açıkladı.

Eşinin temmuz ayında doğum yapmasını beklediğini belirten Arda Turan, "Salgın süreci zor bir süreç olduğu için dikkatli ve hassas davranıyoruz. Eşimin üstüne titriyoruz. Adı Asil Aslan olacak. İlk çoğumuzun ismini beraber karar vermiştik. Şimdiki ismi kendisi istedi ve ailelerimize de onaylattı benim de hoşuma gitti" dedi.

Haber Global'e konuşan Arda Turan 'Galatasaray niye olmadı?' sorusuna, "Dünyanın halini görüyorsunuz. İlk derdimiz herkesin sevdiği şeylere kavuşması. Şu anda sadece kilo almayıp fit kalmaya çalışıyorum. Önce sağlık diyorum sonra umarım gönlümüzdeki yer olur" dedi.
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