Samanyolu Haber /Spor / Arda Turan PFDK'ya sevk edildi /09 Şubat 2021 21:10

Arda Turan PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig’in 24’ncü haftasında oynanan Fenerbahçe – Galatasaray maçında Sarı-Lacivertliler saha olayları, Galatasaray’da ise futbolcu Arda Turan müsabakadaki hakareti nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

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Gelen son dakika bilgisine göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe - Galatasaray maçındaki "hakareti" nedeniyle sarı kırmızılı takımın futbolcusu Arda Turan'ı ve "saha olayları" ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Fenerbahçe Kulübü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.    

Ayrıca sarı lacivertli kulüpte görevli Selçuk Şahin'in aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle kurula sevkine karar verdi. 
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