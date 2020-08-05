Arda Turan yuvaya döndü

Arda Turan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in evinde 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Arda'nın 66 numaralı formayı giyeceği öğrenildi. Ücreti ise Sarı-Kırmızılı kulüp idaresi belirleyecek.







Arda Turan transferi birinci ağızdan açıklandı. Bugün Türk Telekom Stadyumu'nda yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal ve Yusuf Günay ile bir araya gelen yıldız futbolcu akabinde yöneticiler ile birlikte Başkan Cengiz'i evinde ziyarete gitmişti.





Başkan Mustafa Cengiz, "Arda Turan ile anlaştık." dedi.





"HERKES HATA YAPABİLİR"





Arda Turan'ın transferine dair konuşan Başkan Mustafa Cengiz şu ifadeleri kullandı: "Bizi 2 yıl üst üste şampiyon yapan teknik direktörümüz ve ekibinin isteği üzerine eski futbolcumuz ile yeniden bir aradayız. Herkes hata yapabilir, önemli olan bunlardan dönmektir. Geçmiş geçmişte kalmıştır."