Arda Turan yuvaya mı dönüyor?

İspanya'da La Liga'nın şampiyonluk rekortmeni Barcelona ile sözleşmesi 1 Temmuz’da resmen sona eren Arda Turan hakkında Fatih Terim ile Mustafa Cengiz’in görüşme sonrasında nihai karara varıldı.
Sezon sonunda resmi imzaların atılması planlanıyor. Terim'in bu konuda yönetimi ikna ettiği öğrenilirken, bir aksilik yaşanmadığı takdirde, Arda Turan Galatasaray'a dönüşünde 66 numaralı formayı terletecek.
Ayrıca uzun dönemli Galatasaray'da görev almak isteyen yıldız oyuncu futbolu Galatasaray'da bırakıp ilerleyen dönemde Fatih Terim'in yardımcısı olacak.