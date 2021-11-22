Samanyolu Haber /Spor / Arda Turan'dan Fenerbahçe açıklaması /22 Kasım 2021 23:43

Arda Turan'dan Fenerbahçe açıklaması

Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye 2-1 yenildiği maç sonrasında Arda Turan'dan bir paylaşım geldi.

SHABER3.COM

Galatasaray'da forma giyen Arda Turan, bir paylaşımda bulundu.

34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe derbisine ve hafta içi oynanacak Marsilya karşılaşmasına ilişkin yorumlarda bulundu. Turan, ayrıca taraftarlara çağrı da bulundu.

Arda Turan'ın paylaşımı şu şekilde

"Bugün çok keyifsiz bir gün geçiriyoruz, çok üzgünüz. Dün aslında her şey Galatasaray'ın adına yakışır şekildeydi. Stadımız, taraftarımız, iyi oyunumuz… Bir derbi maçta yakalanabilecek pozisyon sayısından çok daha fazlasını bulduk. Takım olarak elimizdeki her şeyi verdik, bunun taraftarımıza da geçtiğini düşünüyorum. Bu yüzdendir ki taraftarımız skora rağmen maç sonunda takımımızı tribüne çağırdı. Yenildiğinde dahi taraftarından alkış alan Galatasaray'dır bizim takımımız. Bilinir ki takım kazanmak için tüm mücadelesini koymuştur ortaya. Ama değişim için en gerekli şey de sabır. Yolumuz var, umudumuz da öyle. Evet, hepimiz üzgünüz ve belki de zor bir gece yaşadık. Ancak ayağa kalkmalıyız, perşembe günü bir başka finalimiz var. Bir kez daha tarih yazmak için birbirimize en çok ihtiyaç duyduğumuz an, şu an. Perşembe günü yeniden bir araya gelelim ve hep birlikte ayağa kalkmak nasıl olur, herkese gösterelim. Adanmış hayatların umudu şanlı Galatasaray…????"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Arda Turan'dan Fenerbahçe açıklaması Sonraki Haber >>

Erdoğan'a sert sözler: Nass oluğunu 20 yıldır yeni mi öğrendiğiniz

Erdoğan'a sert sözler: Nass oluğunu 20 yıldır yeni mi öğrendiğiniz

Gergerlioğlu’ndan Adalet Bakanlığı’na Ayşe Özdoğan çağrısı: ‘İnsanlık ölüyor’

Gergerlioğlu’ndan Adalet Bakanlığı’na Ayşe Özdoğan çağrısı: ‘İnsanlık ölüyor’

ABD'de araç kalabalığa daldı

ABD'de araç kalabalığa daldı

'OHAL Komisyonu üyeleri Anayasa’yı ihlal suçu işliyor'

'OHAL Komisyonu üyeleri Anayasa’yı ihlal suçu işliyor'

Meclis'te tansiiyon yükseldi, Soylu salonu terk etti

Meclis'te tansiiyon yükseldi, Soylu salonu terk etti

Asgari düzeyde Türkçe matematik şart

Asgari düzeyde Türkçe matematik şart

Sıfır kilometre otomobilde “plakalı” ÖTV vurgunu

Sıfır kilometre otomobilde “plakalı” ÖTV vurgunu

Alman Diyalog ödülleri sahiplerini buldu

Alman Diyalog ödülleri sahiplerini buldu

Canlı yayında 'görevden alma' kavgası! AKP'li Birinci: Alışacaksınız

Canlı yayında 'görevden alma' kavgası! AKP'li Birinci: Alışacaksınız

Akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu

Akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:40:34