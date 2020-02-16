Samanyolu Haber /Spor / Arda Turan'dan 'Japonya' açıklaması /16 Şubat 2020 16:04

Arda Turan'dan 'Japonya' açıklaması

Son olarak Medipol Başakşehir forması giyen ve daha sonra kulüple yollarını ayıran Arda Turan'dan Japonya'ya transferi konusunda bir açıklama geldi.

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Medipol Başakşehirle sözleşmesini feshetmesinin ardından adı birçok kulüple yan yana gelen Turan'ın Japonya'ya gideceği iddia edildi. Turan, hiçbir yerle görüşme yapmadığını söyledi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda Turan'ın Medipol Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sona erdirmesinin ardından Galatasaray'a geleceği iddia edilmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Türkiye'de ara transfer döneminin kapanmasının ardından Turan'ın adı, Güney Amerika, Brezilya ve Romanya kulüpleriyle anıldı. Tecrübeli futbolcu, son olarak Japonya 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden Urawa Red Diamonds'la anlaştığı öne sürüldü. 

TRT Spor'dan Bahri Havadır'a konuşan  Turan, "Ben Barcelona’nın futbolcusuyum, hiçbir yerle görüşme yapmadım" açıklamasında bulundu.

Kariyeri boyunca Galatasaray, Manisaspor, Atletico Madrid, Barcelona ve Medipol Başakşehir formaları giyen tecrübeli futbolcu, 478 maçta forma giydi, 85 gol, 125 asist kaydetti.

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