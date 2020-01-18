Arda Turan'dan transfer açıklaması

İddiaların ardından Arda Turan'dan da ilk açıklama geldi. Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra boşta olan ve skandallarla gündeme gelen futbolcu “Gelen tekliflerin hiçbirini değerlendirmedim. Fatih Hoca ‘Bekle’ dedi, bekliyorum. Ben Galatasaray’ın evladıyım. Para önemli değil, Galatasaray önemli” dedi.







Sözcü'nün haberine göre uzun süredir bireysel çalışmalar yaptığını dile getiren futbolcu, “Birçok teklif geldi ancak bunların hiçbirini değerlendirmedim. Fatih Hoca ‘Bekle' dedi ve bekliyorum. Ben G.Saray'ın evladıyım. Para önemli değil, G. Saray önemli. Sarı-kırmızılı formayı yeniden giymek için can atıyorum” sözlerini sarf etti.





Cuma günü ortaya atılan iddiaya göre Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in yoğun ısrarları sonucu yönetim Arda Turan konusunda takındığı olumsuz tutumdan geri adım attı. Futbolcunun sarı kırmızılı kulübe transferinin önümüzdeki günlerde açıklanacağı ifade edildi.





Arda'ya Florya yolunu açan ise Henry Onyekuru'nun sıtma olup hastanede tedavi altına alınması ve yabancı kontenjanı dolu olduğu için Sekidika'ya lisans çıkartılmaması oldu.