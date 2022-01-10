Arda Turan'ın göbeği olay oldu

GÖBEKLİ GÖRÜNTÜSÜ ŞAŞIRTTI





Futboldan aylarca uzak kalan Arda Turan’ın göbekli hali “Arda’dan önce göbeği sahalara döndü” yorumlarının yapılmasına neden oldu. Sosyal medyada bazı taraftarlar, 33 yaşındaki futbolcunun jübile zamanının geldiği yönüne yorumlar yaptı. Oyuna girdikten sonra 6 ikili mücadele ve 4 hava topu mücadelesini de kaybeden ve etkisiz bir görüntü sergileyen Arda Turan, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Arda Turan’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:









“YAŞAYARAK GÖRÜYORUM”





“Alışık olmadığımız zor günler geçiriyoruz. Çok üzgün olmakla beraber birtakım şeyleri paylaşma zamanının da geldiğini düşünüyorum. Ben Galatasaray konusunda her zaman duygusal oldum ama bazı fikirleri değiştirmenin ne kadar zor olduğunu hâlâ yaşayarak görüyorum.”









DÜNYA BASININDA GÜNDEM OLDU





Arda’nın kilolu hali dış basının da dikkatini çekti. Bir dönem forma giydiği İspanya’dan, 33 yaşındaki futbolcuyla ilgili yorumlar geldi. Arda Turan’ın fiziksel durumuna şaşıran Marca, “Arda Turan, birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü” ifadeleriyle durumu haberleştirdi. Öte yandan Portekiz basınından A Bola da Arda’yı manşete taşıdı. 5 aydır forma giymeyen oyuncunun, bu şekilde sahalara döndüğüne vurgu yapıldı.

“GALATASARAY’IN KURTULUŞU İÇİN”





Sergilenen futbol ve alınan sonuç, tribünleri çileden çıkardı. Tepkilerden Terim de yönetim de futbolcular da nasibini aldı. Sosyal medyada da Terim topa tutuldu, istifa çağrıları yapıldı. 146 gün sonra yine bir Giresun maçı ile formasına kavuşan kaptan Arda “Sabır isteyen bir şey yapıyoruz. Galatasaray'ın geleceğinin, kurtuluşunun bu yoldan geçtiğini düşünüyorum. Futbolda değişim kolay değildir” dedi.









Galatasaray’da yaklaşık 5 aydır sahalardan uzak olan Arda Turan, sakatlığının ardından ilk kez Giresunspor maçının ikinci yarısında şans buldu.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kurtarıcı olarak sahaya sürdüğü Arda Turan’ın fizik görüntüsü ve performansı hem oyuncunun hem de Terim’in tercihlerinin sorgulanmasına yol açtı. Maçtan önce sakatlığı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sakatlığım sert bir sakatlıktı. Ameliyat olsam mı, ameliyatsız mı geçirsem diye sağlık ekibimizle böyle bir istişare yaptık. Ameliyat olsam 8-10 ayda geçecekti. Ağrılarım var ama ağrıları tolere edebilecek durumdayım. Zor bir süreçti. Yaşım ilerliyor. Fatih hocamın okulunda daha fazla süre geçirdim. Bana iyi geldi. Bazı şeylerde hayır vardır” dedi.