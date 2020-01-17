Arda Turan'ın transferiyle ilgili belgeler ortaya çıktı

Boca Juniors Başkanı, Arda Turan transferini düşünmediklerini söyledi, Arjantinli gazeteci görüşmelerle ilgili belgeyi paylaştı. Turan’ın gönlü ise Galatasaray’dan yana.





Arjantin’in köklü kulübü Boca Juniors’ın başkanı Jorge Amor Ameal, uzun süredir Galatasaray’a geri döneceği konuşulan Arda Turan’un transferi için açıklamada bulundu.Arda Turan ile ilgilenmediklerini açıklayan başkan, “Ciddi olarak söylüyorum, Arda Turan ile ilgimiz yok. Bazı gazeteciler öyle olduğunu söylüyor olabilir ama bizim öyle bir amacımız yok” dedi.















GAZETECİ BELGELERİ PAYLAŞTI





Bu açıklamanın üzerine Arda Turan – Boca Juniors haberini yapan Arjantinli gazeteci Marcelo Palacios, 32 yaşındaki oyuncunun adına Boca Juniors ile görüşmelerin yapılmasını sağlayan belgeleri paylaştı. Belgelerde Ahmet Bulut’un Savio Bortolini adında bir menajeri Boca Juniors ile görüşmesi için yetkilendirdiği görünüyor.





ARDA, GALATASARAY’I İSTİYOR





Arda Turan’ın menajeri Ahmet Bulut ise çıkan bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Arda’yla birçok kulübün ilgilendiğini belirten Bulut, tecrübeli futbolcunun önceliğinin ise Galatasaray olduğunu söyledi. Ahmet Bulut, “Arda için Avrupa’dan iki takımla görüşüyorum. Ancak, Arda Turan, Galatasaray’ı istiyor. Galatasaray’dan haber bekliyor.” dedi.