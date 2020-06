Arda'dan yeni Galatasaray açıklaması: Fatih Hoca gel derse...

Galatasaray'a transfer olup olmayacağıyla ilgili konuşan Arda Turan "Fatih Hoca ne derse başımızın üstündedir. Galatasaray'a bir faydamız dokunacaksa her zaman orada oluruz. Fatih Hoca gel derse geliriz, git derse gideriz" dedi.





Futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüp dönmeyeceği sorusu ve geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.





TGRT Haber'e konuşan Arda Turan'ın ifadeleri şu şekilde:





"Fatih Hoca ne derse başımızın üstündedir. Galatasaray'a bir faydamız dokunacaksa her zaman orada oluruz. Eğer olmazsa ona göre yol izleyeceğim. Ancak tabi ki her zaman önceliğim Galatasaray. Gereken neyse, usül neyse ona göre davranacağım. Hocam benimle ilgili bu kadar güzel açıklama yaptıktan sonra onun üstüne söz söylemek bize yaraşmaz. Ben Fatih Hocanın elini öpeceksem dünyanın her yerinde öperim. Bundan gocunmam, aksine gurur duyarım. Bizde emeği olan bir büyüğümüzdür. Bence çok güzel bir görüntü oldu.





"Ben hiçbir zaman talepte bulunmadım"





Ben hiçbir zaman talepte bulunmadım. Galatasaray beni ne zaman çağırırsa, ben her zaman emirlerindeyim diye söylüyorum. Hele ki hocam bu açıklamaları yaptıktan sonra. Onun dışında başka bir şey söylemek mümkün değil. Ben Galatasaray altyapısından yetişmiş biri olarak, usulüne göre davranıyorum. Hocamızın bize öğrettiği şekilde davranıyorum. Galatasaray'a bir faydamız olacaksa seve seve, yoksa da önümüzde başka seçenekler olur ve onun için mücadele ederiz.





"Gittiğim her kulübe başarı kattım"





"Ben gittiğim her kulübe başarı kattım, kupalar kazandım. Kibar ve mütevazi davrandıkça bana saygısız olarak görmeye başladım. Ben hâlâ çok iyi işler yapabilirim. Bunu mutlaka göstereceğim. Bu konular Galatasaray sevgimin ve saygımın dışında.





Galatasaray taraftarlarının antipatisi için bir şey söylerseniz orada bana haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ben Galatasaray'a hayatım boyunca hiç yanlış yapmadım. Bunu her yönetici, hoca ve her başkanla saygı ve sevgi çerçevesinde oturup konuşmaya hazırım. Fatih Hocanın olduğu yerde benim talebim olamaz. Fatih Hoca gel derse geliriz, git derse gideriz.