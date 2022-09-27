Samanyolu Haber /Gündem / Ardahan’da art arda korkutan depremler /27 Eylül 2022 17:54

Ardahan’da art arda korkutan depremler

Ardahan Göle'de art arda meydana gelen depremler panik yarattı. Göle'de saat 17.08'de olan 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından, 17.13'te 3.1 büyüklüğünde, 17.24'te de 3.9 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

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Ardahan’da, çevre illerden de hissedilen bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, Göle ilçesindeki deprem 5.0 büyüklüğünde gerçekleşti. Saat 17.08’deki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oldu.

KANDİLLİ: DEPREM 5.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE
Kandilli Rasathanesi de depremin yerin 3.2 kilometre derinliğinde ve 5.3 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

ART ARDA DEPREMLER
Göle'de saat 17.13'te 3.1 büyüklüğünde, saat 17.24’te de 3.9 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Depremlerin ardından AFAD’dan yapılan açıklamada ise olumsuz ihbarın bulunmadığı bilgisini alındığı kaydedildi. AFAD’ın açıklamasında “Geçmiş olsun Ardahan. Göle ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadeleri yer aldı.


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