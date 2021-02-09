Arda'nın milyonluk vitamin davası

Şef Arda Türkmen sözleşme süresinin sona ermesine rağmen fotoğraflarının eczanelerdeki ürünlerde kullanıldığını iddia ederek, fotoğraflarının kullanılmasının engellenmesi için ihtiyati tedbir talebinde bulundu.







Türkmen, "Sanofi Sağlık Ürünleri" isimli şirketten 318 bin 600 dolar (2,3 milyon TL) cezai şart bedeli ile 50 bin liralık manevi tazminat talep etti.

Arda Türkmen mukavelesi sona erdiği hâlde fotoğraflarının kullanıldığını iddia ediyor.





Hürriyet'in haberine göre davalı şirket, sözleşmeden sonra Arda Türkmen’in fotoğraflarını kesinlikle kullanmadıklarını, aksine başka reklam yüzüne yer verdiklerini belirterek davanın reddini talep etti.