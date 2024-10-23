'Ardında İslam'a hizmeti, hoşgörüyü ve bir arada yaşamayı esas alan çok güzel bir yol bıraktı'

MISIR ESKİ MÜFTÜSÜ VE EZHER ÂLİMLER BİRLİĞİ ÜYESİ PROF. DR. ALİ CUMA’NIN FETHULLAH GÜLEN HOCAEFENDİ İÇİN YAYIMLADIĞI TAZİYE MESAJI





Sayın Muhammed Fethullah Gülen, ahlakı ve dini ile temayüz etmiş çok iyi bir ailede neşet etti ve daha küçük yaşta annesinin şefkatli ellerinde Kur'ân-ı Kerim hıfzını tamamladı.





Daha sonra başta Osman Bektaş olmak üzere tanınmış âlimlerden dini ilimler almaya başladı. Nahiv, belagat, fıkıh, usul-i fıkıh ve akaid dersleri aldı. Aynı zamanda modern bilimler ve felsefe üzerine de çalıştı. Özellikle âlim Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nurlarına büyük önem verdi ve onun ilke ve metodolojisinden derin bir şekilde etkilendi.







İrşad ve tebliğ faaliyetlerine İzmir'de başladı. Daha sonra gezici vaiz olarak Batı Anadolu'nun her yerini dolaşmış ve gittiği yerlerde vaazlar, sohbetler, seminerler ve konferanslar vermiş ve bu faaliyetleri sebebiyle herkes tarafından duyulmaya başlamıştı. Onun izinden giden Türkiye'deki takipçileri birçok okul ve yurt açmış, gazete ve dergi çıkarmış, matbaalar kurmuş, kitaplar basmış, radyo istasyonları ve televizyon kanalları kurmuşlardır. Bu okullar zamanla dünya çapında yayıldı.





Sayın Fethullah Gülen, evrensel insani değerleri merkeze alan bir eğitim felsefesini benimseyen bir sivil toplum hareketi olan Hizmet Hareketi'nin kurucusu olarak bilinir. Bu sivil toplum hareketi, evrensel insani değerler etrafında şekillenen bir eğitim felsefesini benimser ve cehalet, fakirlik ve tefrikayla mücadele eden gönüllülerin omuzlarında yükselir. Onun temel ilkesi müspet hareket; amacı ise dini, ahlaki ve evrensel değerleri diriltmek ve bunları eğitim, diyalog ve hayır işleri yoluyla yaymak ve ayrıca dünya barışının sağlanmasına katkıda bulunmaktır.







Sayın Fethullah Gülen, dünyaya açılma ilkesine inanmıştı ve İslam’ın düşmanlarının gösterdiği gibi terör üzerine kurulmadığını tüm dünyaya göstermek, İslam ile diğer dinler arasında iş birliği yapılabilecek (fanatizm ve şiddetten uzak) geniş alanlar olduğunu vurgulamak gerektiğini savunuyordu.





Öğrencilerine ve sevenlerine en az 60 kitap bıraktı, bunlardan yaklaşık otuz küsuru Arapça'ya çevrildi. Bu kitaplar aracılığıyla insanlarda yeni bir İslamî bilinç uyandırmaya ve okuyucularına İslami çizgide (ötekiyle bir arada) yaşama kavramını açıklamaya ve şiddet ve aşırılıkçılıktan uzak ılımlı bir yaklaşım izlemeye çalıştı. Çoğu İslam'da tasavvuf ve dindarlığın (diyanetin) anlamı ve bugün İslam'ın karşı karşıya olduğu zorluklar hakkında olan kitaplarıyla birçok ödül kazandı.





Hiç şüphesiz onun sevdiklerine verdiği en önemli eserlerden biri de Gümüşhanevî Hazretlerinin “Mecmuatü’l-Ahzab” kitabından istifade ederek hazırladığı “el-Kulûbu’d-Dâria” (Yakaran Gönüller) adını verdiği eserdir.





Allah ona rahmet eylesin ve cennetinde geniş bir yer nasip eylesin.









ARAP DÜNYASINDAN BAZI ÂLİMLERİN FETHULLAH GÜLEN HOCAEFENDİ İÇİN YAYIMLADIĞI TAZİYE MESAJLARINDAN ÖRNEKLER





Prof. Dr. Fethi Hicazi/MISIR

(Mısır Ezher Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Fakültesi Öğretim Üyesi)





Hamd, sevgili Resulü Hz. Muhammed’e “Şüphesiz sen de öleceksin, onlar da ölecekler!” ve “Senden önce hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar ebedî mi kalacaklar?” buyuran Allah’a mahsustur.







Hiç şüphesiz her nefis ölümü tadacaktır. Salat ve selam, bize şu sözüyle hayatı öğreten Efendimiz Hz. Muhammed'e olsun. O (s.a.v.), şöyle buyurmuştur: “Dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin; dilediğini sev, onu muhakkak terk edeceksin; dilediğin ameli işle, onun karşılığını mutlaka alacaksın.”







İşte bu dünya hayatından, Peygamberimiz’in (s.a.v.) varisi olan, mücahid âlim (Muhammed Fethullah Gülen) Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Onu, öncüsü olan Âlemlerin Efendisinin (sav) sancağı altında bizleri de azapsız bir şekilde cennet nimetleri içinde buluşturmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Tesellimiz şudur ki, o, Allah Resulü’nün (s.a.v.) izinden giden, İslam'a ve Müslümanlara tüm dünyada hizmet eden bir mücahid olarak yaşamış, Rabbine ibadet ederek yakine ulaşmıştır. Allah'ım, onu yüksek derecelerde geniş cennetlere yerleştir, bizi de Peygamber Efendimiz’in huzurunda onunla beraber eyle... Allah’ım, âmîn...





NOT: Fethi Hicazi, bu taziyesini el yazısıyla kaleme almıştır.



Prof. Dr. Muhammed el-Şarkavi/MISIR

(Kahire Üniversitesi Daru'l-Ulum Fakültesi Akaid ve Felsefe Profesörü)





"Bugün ümmetin ve insanlığın büyük adamlarından biri olan Fethullah Gülen, Rabbine kavuştu. O, insanlara Allah’a daveti, ilim ve hikmetle yapmış, büyük bir eğitimci ve düşünür olarak tanınmıştır. Ben, onun Hizmet Hareketi’nin dünya genelindeki başarılarına bizzat şahit oldum; Türkiye’den Afrika’ya, Asya’dan Avustralya’ya uzanan eğitim, kültür, medya ve ekonomi alanlarındaki hizmetlerini kendi gözlerimle gördüm. Bu hareketin, İslam’ın rahmet mesajını dünyaya yaymayı amaçlayan geniş bir vizyonu var. İslam, tüm insanlığa rahmet getirmek için gönderilmiştir. Fethullah Gülen’i şahsen tanıma fırsatım olmadı ama eserleri, düşünceleri ve dünya genelindeki takipçileri aracılığıyla onu yakından tanıdım. Özellikle de Arapça tercümesinin önsözünü büyük âlim ve müfekkir Muhammed İmara’nın yazdığı ‘Sonsuz Nur’ adlı eseri bana bizzat kendisi tarafından gönderildi. Bu kitabı bana ithaf ederken, ‘Benim için dua et’ demişti. Rahmet ve mağfiret dileklerim onunla olsun, ey büyük üstat, hocaların hocası!"



Prof. Dr. Cemal el-Havşabî / SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan Kültür Merkezi Genel Müdürü





Saf ve yüce bir insan olarak yaşadı ve saf ve yüce bir insan olarak vefat etti...





Allah ona rahmet etsin. Allah, bu büyük kayıptan dolayı hepimize sabır versin ve Fethullah Gülen’i mağfiretiyle mükâfatlandırsın. Hem kendimize hem de tüm temiz yüreklilere ve adil insanlara başsağlığı diliyoruz.







İnna lillahi ve inna ileyhi raciun (Şüphesiz ki Allah’tan geldik ve yine ona döneceğiz). Allah, ona dünyadaki evinden daha hayırlı bir ev ve ailesinden daha hayırlı bir aile nasip etsin.







İslam’a, Müslümanlara ve tüm insanlığa yaptığı hizmetleri, kıyamet gününde amel defterine yazılsın.



Dr. Nâsır Sinne/ MISIR

Yazar ve Akademisyen





Davetçi, düşünür, müceddit, mutasavvıf ve büyük âlim Muhammed Fethullah Gülen hocaefendi vefat etti. Ömrünü İslam’a hizmet etmeye ve Peygamber Efendimiz’in (SAV) sünnetini yaymaya adamış bir insandı. Hayatının her safhasında bunu gösterdi; gerek eğitimle, gerek sağlık hizmetleriyle, gerek yayımladığı eserlerle... Fethullah Gülen’in yazdığı 85 kitabın birçoğu 30’dan fazla dile çevrildi ve bu eserlerden 25 tanesi kitaplığımı süslüyor.







Özellikle iki büyük eseri benim için çok önemli: “el-Beyan el-Halid” (Kur’ân’ın Altın İkliminde) ve “en-Nur el-Halid” (Sonsuz Nur - Peygamberimiz Hz. Muhammed).







Fethullah Gülen’in hayatı ve düşünceleri üzerine yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri, birçok akademik çalışma da mevcut. Ben de bu değerli insan üzerine iki akademik çalışmaya imza attım ve bunlar Nesemat Dergisinde yayımlandı: “Fethullah Gülen’de Estetik Zevk” ve “Gülen ve Ötekiyle Diyalog”.







Bu büyük insandan çok şey öğrendik; ilim, fikir, ihlas, fedakârlık, zühd, hizmet ve hoşgörü... Fethullah Gülen, ilmiyle insanlara rehber olmuş ve geride kalıcı eserler bırakmıştır. Allah ona rahmet etsin, makamını cennet eylesin ve bizlere sabır versin.





Dr. Yahya Selam el-Ezherî / MISIR

Mısırlı Kanaat Önderi





Bugün, davet yolunda büyük bir âlim ve Allah dostlarından bir veliyullah, Türk-İslam davetçisi Muhammed Fethullah Gülen hocaefendi aramızdan ayrıldı. Allah, irşad ve tebliği için yaptığı her şeyin karşılığını ona en güzel şekilde versin ve onu büyük mükâfatlarla ödüllendirsin.



Dr. Muhammed Yasîn / MISIR

Mısırlı yazar ve Akademisyen/Mühendis





Allah rahmet eylesin büyük üstadım ve kıymetli hocam Muhammed Fethullah Gülen! Bu insanın değerini ancak ve ancak onu okuyan, ondan ders alan veya hareketinin etkilerini yakından gözlemleyenler bilebilir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Gücümüz ve kuvvetimiz ancak Allah'tandır."



Prof. Dr. Samir Bu Dinâr/FAS

Fas'ta İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı





Ne büyük bir kayıp!





Allah, hocamızı rahmetiyle kuşatsın ve hayatı boyunca yaptığı hizmetlerin karşılığını ona en güzel şekilde versin. Bu ümmetin evlatlarına bu büyük kayıpta ecir versin ve onun yetiştirdiği insanlar gibi hayırlı nesiller nasip etsin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun."



Dr. Meryem Âyet Ahmed Ali /FAS

Dinler Ve Kültürlerarası Diyalog Uzmanı, Yüksek Öğretim Profesörü, İslam Araştırmaları Bölümü, İbn Tufayl Üniversitesi







"İnna lillah ve inna ileyhi raciun (Şüphesiz ki biz Allah’a aidiz ve yine O’na döneceğiz). Değerli eğitimci Fethullah Gülen, Allah’ın rahmetine kavuştu. Allah, ona rahmet eylesin ve bağışlasın, geniş rahmetiyle onu kabul etsin ve mekanını cennet eylesin. O, düşünce ve davet alanında önemli bir şahsiyet idi; Allah, ailesine ve sevenlerine sabır ve metanet versin.





Fethullah Gülen, Türk İslam âlimi ve düşünürü, Allah’ın rahmetine kavuşarak bizlere zengin bir bilimsel ve düşünsel miras bıraktı. Hayatı eğitim, düşünce ve kültürlerarası diyalog alanlarında büyük bir fedakarlıkla doluydu. Bunların bazıları özetlemek istiyorum:







Bilimsel ve Düşünsel Miras:

Kitaplar ve Makaleler: Gülen, İslam hukuku, eğitim, ruhaniyet ve davet gibi çeşitli konuları ele alan 60’tan fazla kitap bıraktı. en-Nur el-Halid gibi eserleri, çağdaş İslam düşüncesinin temel referansları haline gelmiştir.







Dinler ve Kültürler Arası Diyalog: Gülen, farklı dinler arasında diyalog ve anlayışı teşvik eden öncülerden biriydi. Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler arasında barışçıl bir yaşamı teşvik etti ve ortak insanlık menfaatleri için çalışmaya davet etti.

Eğitim ve Terbiye: Gülen, toplumsal değişim için eğitimi temel alan “Hizmet” hareketinin kurucusuydu. Bu hareket, dünya genelinde dini bilimler ile modern bilimleri bir araya getiren dengeli bir eğitim sunmayı amaçlayan binlerce okul açtı.







Eğitim ve Sosyal Alandaki Katkılar:

Okullar ve Eğitim Kurumlarının Kurulması: Gülen, dünya çapında yüzlerce okul kurulmasını destekleyerek eğitim alanında büyük bir miras bıraktı. Bu okullar, ahlakî değerleri ve bilime olan inancı teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Hayır Kurumları: “Hizmet” hareketi aracılığıyla, yoksullara destek sağlayan birçok hayır projesinin başlatılmasına yardımcı oldu ve insani değerleri teşvik eden sosyal ve kültürel etkinlikler düzenledi.







Şiddetsiz Bir Dünya ve Barışa Davet:

Fethullah Gülen, şiddetsizlik ve barış konularında öne çıkan önemli seslerden biriydi. Her türlü şiddeti reddetti ve diyalog ile anlayışın yüksek hedeflere ulaşmanın yolu olduğunu vurguladı. İslam’ın barış ve hoşgörü dini olduğunu savunarak, Müslümanların dünyada iyilik ve sevgi elçileri olmaları gerektiğine inanıyordu.





Uluslararası Etki:

Gülen’in fikirleri uluslararası bir etki yarattı; “Hizmet” hareketi, 160’tan fazla ülkede eğitim kurumları ve okullarla yayıldı. Mesajı, yüksek ahlak, dengeli eğitim ve sevgi ile barış ruhuyla topluma hizmeti teşvik ediyordu; bu da ona geniş bir saygı kazandırdı.





Sayın hocamız Fethullah Gülen’in mirası, sevgi ve huzur kaynağı olarak gelecek nesillere ilham vermeye devam edecektir. Hayatını, dünya üzerindeki sabırlı insanlara bilgi, iyilik ve barış ile insanları anlama çağrısında bulunmak için adamıştır.





Tüm sevenlerine, ailesine ve öğrencilerine başsağlığı diliyorum.







Şüphesiz ki biz Allah’a aidiz ve yine O’na döneceğiz."



Arabi Sayyid İmran/MISIR

Şair





"Bu adam sadece bir davetçi ya da İslam alimi ve düşünürü değildi; kitaplarında yakınından tanıdığım davet, ilim, felsefe, düşünce ve ruh, diğerlerinden farklı olarak kendine özgüydü. Düşüncesi, evrensel bir insan düşüncesiydi.

Allah gani gani rahmet eylesin."





Prof. Dr. Khaled Fahmy/MISIR

Munufiye Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dil Bilimleri Öğretim Üyesi





Fethullah Gülen, Allah'ın rahmetine kavuştu. İslami alanda dikkate değer bir düşünür olan birini kaybettik. Bu adamın metodu, insanın ruhsal ve medeni inşasına, yaratıklara hizmet etme yoluyla, en geniş kapılardan olan tezkiye üzerine inşa edilmiştir.







Rahmetli değerli zatın ruhu şad olsun.



Dr. Abdülaziz el-İdrisi/FAS

Akademisyen





Baki olan Yanlız ve Yalnız Allah'tır





Saygıdeğer Üstad Muhammed Fethullah Gülen’e Allah rahmet eylesin...





İslamın kahramanlarından biri, bilgi ve eylemde fedakarlık ve özverinin bir simgesi, hizmet ve özveri, azim ve misyon sahibidir. Allah, ona merhamet eylesin ve kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin...





İnna lillahi ve inna ileyhi raciun (Biz Allah’a aidiz ve O’na döneceğiz).



Prof. Dr. Hasan Şeyh Halid el-Müftî/IRAK-KURDİSTAN

Selahaddin Üniversitesi, Erbil’de Fıkıh ve Usulü Profesörü/Kürdistan/Irak Yüksek Fetva Konseyi Fetva Sekreteri





Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla...





Uzun bir ömür boyunca zaferlerle ve yükselişlerle dolu, iman ve takva ile zenginleşmiş, sabır ve sebat ile bezenmiş bir hayatın ardından, İslam ümmetinin büyük kaybı, büyük davetçi, ünlü düşünür ve samimi bir sufi olan muhterem Muhammed Fethullah Gülen (rahmetullahi aleyh), her şeyin fani olduğu bu dünyadan ebedi hakikate, ölümsüz olan Yüce Allah’a (Celle celelühü) yürümüştür.





Gurbet ellerde, dünyaya yüz çevirmiş, Allah’a yönelmiş bir halde, samimi ve Allah’a yakın bir şekilde, peygamberî hakikate ve sahabe-i kiramın yoluna sıkı sıkıya bağlı kalarak ebedî yoldaşıyla buluşmuştur.







Allah Teâlâ’nın şu ayet-i kerimesi ona tam anlamıyla uygun düşmektedir: "Müminlerden öyle yiğitler vardır ki, Allah’a verdikleri sözü yerine getirdiler; kimi adağını ödedi, kimi de beklemektedir. Onlar asla sözlerini değiştirmediler." (Ahzab, 33/23).





Evet, o bu fani hayattan ayrıldı, ancak sonsuz ve kalıcı olan ebedi hayata ve sevdiklerine kavuştu. Dünya sıkıntılarından, düşmanların düşmanlığından ve hasetçilerin fitnelerinden kurtulmuş, şimdi inşallah ruhu huzur içinde, cennet nimetleri içinde dinleniyor. Artık onun için zulüm yok, sıkıntı yok, hastalık yok, keder yok, gurbet yok...





Onun saf ve temiz ruhu, her zaman aşk ile bağlandığı Peygamber Efendimize (sallallahu aleyhi ve sellem) ve ümmetinin velilerine hizmet etmekte. O’nun İslam ve insanlık için yaptığı büyük hizmetler ve gayretleri, nesiller boyu unutulmayacak ve onlara fayda sağlayacaktır.





Allah kendisinden İslam ümmeti adına razı olsun ve onu geniş rahmetiyle kuşatsın. Yakınlarına ve sevenlerine sabırlar ihsan eylesin. (İnna lillahi ve inna ileyhi raciun).



Muhammed Salah Abduh/MISIR

El-Ezher Üniversitesi Akâid ve Felsefe Profesörü





Allah’ın rahmeti ve rızası, birlikte yaşadığım, eserlerini okuduğum, tez danışmanlığını ve ilmi araştırma yazılarının juri üyeliğini yürüttüğüm âlim ve rabbani zat Sayın Fethullah Gülen Hocaefendi’nin üzerine olsun.





Kötü niyetli siyasiler tarafından ona yöneltilen iftiraları asla doğru bulmadım.





Bir vesileyle onun hakkında çektiğim bir video çekmiştim. Bu konuşma kendisine ulaştığında benim hakkımda güzel şeyler söylediğini ve bana dua ettiğini arkadaşları bana ulaştırdı.





Daha önce onunla bu dünyada buluşmayı bekleyerek yaşadım, ama Allah bunu bana nasip etmedi. Bu nedenle, Yüce Rabbim’in cömertliğinden, beni onunla cennet nimetlerinde buluşturmasını daha fazla ümit eder oldum. Allah’ın sonsuz cömertliği ve büyük lütfu karşısında hiçbir engel yoktur.





Muhammed Haccac/MISIR

Şair





İslam ve Arap dünyasına, büyük bir âlim, edip ve düşünür olan Muhterem Üstad Muhammed Fethullah Gülen’in vefatını üzüntüyle siz takipçilerime duyuruyorum. Kendisi, 20 Ekim 2024 Pazar akşamı ABD’nin Pensilvanya eyaletinde saat 21:20’de (ABD saatiyle) zorunlu gurbetinde, bir süredir hastanede tedavi görmesinin ardından, Allah’ın rahmetine kavuşmuştur.





Bu zahid âlim, hayatının her ânını İslam’a hizmete, insanlığa saygıya, aklı yüceltmeye ve her ihtiyaç sahibine hizmet etmeye adamıştır.

Hizmet Hareketi'nin Kahire'deki Hira ailesine, Türkiye'deki ve dünyanın dört bir yanındaki tüm sevenlerine ve hizmet eden talebelerine içten taziyelerimi sunuyorum.





İnna lillahi ve inna ileyhi raciun (Biz Allah’a aidiz ve O’na döneceğiz).



Dünüşür, mutasavvıf, hoşgörü ve diyalog insanı, hatib ve yazar muhterem Muhammed Fethullah Gülen Hocaefendi, Hakîm olan Allah'ın rahmetine kavuştu. Kendisi ardında İslam'a hizmeti, hoşgörüyü ve başkalarıyla bir arada yaşamayı esas alan çok güzel bir yol bıraktı.Ayrıca Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) hakkında (Sonsuz Nur) ismini verdiği modern bir siyer kitabı yazdı.