Samanyolu Haber /Kültür / Arefe günü Vakfe Zamanı birlikte duaya buyrun! /19 Temmuz 2021 11:15

Arefe günü Vakfe Zamanı birlikte duaya buyrun!

Arefe günü dünyanın dört bir tarafından binlerce kişiyle birlikte aynı duaya amin demeye var mısınız?

SHABER3.COM

Bazılarımız gurbette, bazılarımız de Medrese-i Yusufiye’de... Acısıyla tatlısıyla buruk bir bayrama daha giriyoruz. 

Dua etmenin önemli olduğu bir zaman dilimini yani Arefe gününü idrak ederken Arafat’ta, Vakfe zamanı, eller duaya açılıyor. 

MCEU TV ve Hizmetten.com YouTube kanalı, Safi Ekmekçi moderatörlüğünde canlı yayında VAKFE ZAMANI DUA programını ekranlara getirecek. Hafız Adem Doğan, Cemalettin Can ve Lokman Ertaş  Kuran-ı Kerim ziyafeti sunacaklar. Ardından  İlahiyatçı Yazar Hüseyin Yağmur Vakfe’de duanın önemini anlatacak.  Arafat’tan CANLI görüntülerin ekrana geleceği yayında İlahiyatçı Yazar Hamidullah Öztürk dua edecek.

19 Temmuz 2021 Pazartesi
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