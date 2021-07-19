Arefe günü Vakfe Zamanı birlikte duaya buyrun!

Bazılarımız gurbette, bazılarımız de Medrese-i Yusufiye’de... Acısıyla tatlısıyla buruk bir bayrama daha giriyoruz.







Dua etmenin önemli olduğu bir zaman dilimini yani Arefe gününü idrak ederken Arafat’ta, Vakfe zamanı, eller duaya açılıyor.





MCEU TV ve Hizmetten.com YouTube kanalı, Safi Ekmekçi moderatörlüğünde canlı yayında VAKFE ZAMANI DUA programını ekranlara getirecek. Hafız Adem Doğan, Cemalettin Can ve Lokman Ertaş Kuran-ı Kerim ziyafeti sunacaklar. Ardından İlahiyatçı Yazar Hüseyin Yağmur Vakfe’de duanın önemini anlatacak. Arafat’tan CANLI görüntülerin ekrana geleceği yayında İlahiyatçı Yazar Hamidullah Öztürk dua edecek.





19 Temmuz 2021 Pazartesi

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