[Arif Asalıoğlu] Dünya liderleri İsviçre'deki Ukrayna zirvesini görmezden geliyor

Arif Asalıoğlu - Haber Analiz

Kiev yönetimi tarafından hazırlanan ve Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin bizzat kontrol ettiği Ukrayna’ya destek toplantısı, önde gelen dünya liderleri olmadan gerçekleşecek.

15 Haziran'da İsviçre'de, Ukrayna'daki gerilime ilişkin çok katılımlı bir zirve başlayacak. Geçtiğimiz aylarda dünyanın önde gelen ülke liderleri, Ukrayna’daki anlaşmazlığın çözümüne ilişkin formül geliştirmek üzere bir araya geleceklerini duyurmuşlardı. Ancak etkinliğin tarihi yaklaştıkça bazı önemli katılımcılar olmayacağını belirttiler.

Kiev, başlangıçta Rusya'yı müzakerelere davet etmeyeceğini açıklamış ve bunu zirvedeki diğer katılımcılara yönelik bir tür baskı tehdidiyle açıklamaya çalışmıştı. Ve en son hafta ise Kiev’de bazı önemli devlet adamlarının görevden alınması ve başka sebeplerle bazı ülke liderleri katılmayı reddetmeye başladı. Çok sayıda ülke ise konferansa dışişleri bakan ve yardımcıları düzeyinde katılacaklarını belirttiler.





Zirve Biden ve Şi Jimping olmadan yapılacak

ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyasıyla meşgul olması nedeniyle gelemeyeceğini açıkladı. Ancak Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i, İsviçre'ye gönderiyor. BM başkanı Antonio Guterres, Çin, Hindistan, BDT ülke liderleri, BRICS ülkelerinin liderleri ve Küresel Güney'in önde gelen oyuncusu Suudi Arabistan da zirvede yer almayacak.



Moskova ise zirvenin Rusya olmadan yapılmasının hiçbir anlam ifade etmediği ve olup biten her şeyin Rusya karşıtı bir koalisyon kurmaya yönelik bir girişim olduğunu açıkladı. Pekin yönetimi de benzer yaklaşımdan dolayı katılımını büyükelçilik seviyesine düşürdü.





2022’de İstanbul’da müzakere şansı kaçtı!

2022’de İstanbul’da yapılan müzakerelerin sonuçsuz kalması halen muamma. Fakat oradan bir sonuç çıkarmak mümkündü. Hem Erdoğan’ın hem de BM başkanının inisiyatifi çatışmaları durdurabilecek ve binlerce hayat kurtarabilecek seviyeye gelmişti. Ancak müzakereler İngiltere ve belki müttefikleri tarafından sekteye uğratıldı.







Fakat bu kanal halen kapanmış değil. Vatikan’dan Papa’nın vurguladığı gibi, arabulucu olarak Türkiye’de müzakerelerin devam etmesi halen geçerliliğini koruyor. Hem Batı ve Ukrayna ile hem de Rusya ile ortak dil bulabilen Erdoğan’ın, çatışmaları önleme adına İstanbul-2 platformunu hayata geçirebilir. Zira bu konuda İstanbul-1 görüşmesinde ciddi mesafe alınmıştı. Dolayısıyla görüşmeler sıfırdan başlamayacak ve bazı etaplar geçilmiş olacak.