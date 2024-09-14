Arif Güran'ın video görüntüleri ortaya çıktı: 'Gelip öcünü benden alsaydı'

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.







Narin'in babası Arif Güran'ın, masada 2 kişiyle sohbet ederken kamerayı fark etmediği öne sürüldü. Kişilerden birinin iş insanı Ferit Kaya olduğu öğrenildi.





Güran şunları söylüyor:





"Akraba olmuşuz, dayı yeğen olmuşuz. Dayı yeğen olduğu zaman, biri dayımdır, biri öz yeğenimdir."





Bu zamana kadar 'amca' üzerinden ilerleyen cinayet soruşturmasında baba Arif Güran'ın "Dayı-yeğen olmuşuz" ifadeleri ise dikkat çekti.





"BENİ ÖLDÜRSEYDİLER"

Kayda alınan görüşmenin sonunda babanın karşısında oturan Ferit Kaya, Narin'in cinayeti üzerine, "Abi o çocuğun yeri mezar değil, o çocuğun yeri şu an okul. Böyle bir şey yok. 8 yaşındaki bir çocuktan" dediği anda baba Arif Güran şöyle yanıtlıyor:





"İşte ciğersiz olduğu için gelip beni öldürseydiler. Gelip öcünü benden alsaydılar."