Arınç, AKP'nin kuruluşunu Gül'lü fotoğrafla kutladı

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, AKP'nin 21'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle paylaşım yaptı. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Arınç, "Umudumuzun 21. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" dedi.







Arınç, AKP'nin kuruluş yıllarındaki değerlerini hatırlatarak yeni dönemi üstü kapalı eleştirdiği sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:





"Siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkların kol gezdiği, yasakların milletin göğsüne taş misali oturduğu günlerde bu düzene karşı kıyama duranların kurduğu @Akparti milletimizin umudu olmuştur. 21 yıl önce bugün Türk siyasetine sağlam bir temel attık. Bugün ihtiyacımız olan ve yüzümüzü dönmemiz gereken değerler bütünü de bu temelde mevcuttur. Umudumuzun 21. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."







