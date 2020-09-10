Samanyolu Haber /Gündem / Arınç da Koronavirüs'e yakalandı /10 Eylül 2020 15:02

Arınç da Koronavirüs'e yakalandı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle hastaneye giden Bülent Arınç'ın, Covid-19 testi pozitif çıktı. Arınç'ın tedavisi evinde sürecek.

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. 

Arınç şahsi Twitter hesabında eşiyle birlikte Covid-19 şüphesiyle hastaneye gittiklerini söyledi.

Arınç, “Bugün eşim ve benim Koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

YİK TOPLANTISINA KATILMIŞTI

Arınç, 2 Eylül Çarşamba günü Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı YİK toplantısına katılmıştı. 

Toplantıda YİK üyeleri İsmail Kahraman, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Yıldırım Akbulut'un yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulunmuştu. 


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