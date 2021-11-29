Samanyolu Haber /Politika / Arınç, Erdoğan'dan 'helallik' bekliyormuş /29 Kasım 2021 10:53

Arınç, Erdoğan'dan 'helallik' bekliyormuş

2002-2007 yılları arasında AKP iktidarının ilk Meclis Başkanı olan, 2009-2015 arası da Başbakan Yardımcılığı ve Hükümet Sözcülüğü yapan, ardından aktif siyasetten çekilen Bülent Arınç,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Kardeş diyebildiğim insan bana sahip çıkmazsa gücenirim. Bunun helallik olarak bana dönmesini isterim" dedi.

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Erdoğan'la zaman zaman fikir ayrılıkları yaşasa da bir zamanlar en yakınlarından biri olan Arınç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde sorunlar olduğunu söyledi, "Yargı bağımsızlığı için iklim değişmeli" dedi. Cemaatlerin denetlenmesi gerektiğini belirtti.

AKP lideri Erdoğan'a muhalefet etmemek gibi bir 'içtihatta bulunduğunu' da belirten Arınç, "Beni fazla zorlamasınlar. Çünkü içtihatlar zaman zaman değişebilir." dedi.

Kasım 2020'de Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın uzun tutukluluk sürelerini eleştirmesinin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sert eleştirilerine hedef olan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa eden Arınç, BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı:
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