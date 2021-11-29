Arınç, Erdoğan'dan 'helallik' bekliyormuş

Erdoğan'la zaman zaman fikir ayrılıkları yaşasa da bir zamanlar en yakınlarından biri olan Arınç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde sorunlar olduğunu söyledi, "Yargı bağımsızlığı için iklim değişmeli" dedi. Cemaatlerin denetlenmesi gerektiğini belirtti.AKP lideri Erdoğan'a muhalefet etmemek gibi bir 'içtihatta bulunduğunu' da belirten Arınç, "Beni fazla zorlamasınlar. Çünkü içtihatlar zaman zaman değişebilir." dedi.Kasım 2020'de Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın uzun tutukluluk sürelerini eleştirmesinin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sert eleştirilerine hedef olan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa eden Arınç, BBC Türkçe'nin sorularını