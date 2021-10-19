Arınç, Erdoğan'la ters düştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Bülent Arınç, Konya’nın yerel televizyonu Kanal 42’deki “Yaşayan Hafıza” programına konuk oldu.







CHP’nin ‘Kemalist, laikçi çizgiden’ çıktığı için oylarının arttığını ve daha da artacağını iddia eden Arınç, şu ifadeleri kullandı:





"(Bülent Ecevit’e) rahmet diliyorum. Dine saygılı laiklik taraftarıydı. CHP’den bu yüzden ayrılmıştı. CHP Kemalist, laikçi bir çizgide… Özellikle Baykal çizgisi. Bugün ondan çıktılar. Çıktıkları için de oyları daha da artıyor ve artacak. Öyle görüyorum.”





‘SİYASETTE NEFRET DİLİ OLMAZ’





Geçmiş dönemlerde siyasi parti liderlerin katıldığı TV programlarını hatırlatan Arınç, “Bunları mesela YouTube’da dolaşan birlikte bazı programları var. Bütün genel başkanlar masanın başında. Ne kadar birbirlerine nezaketle hitap ediyorlar. Kafa kırmıyorlar. Göz çıkarmıyorlar. Bu hakimdi. Şimdi sinirler hakim. Kamplaşma hakim. Nefret hakim. Siyasette nefret dili olmaz. Siyasette siyasi dil olur. Siyasi dil bir ölçüde de diplomatik dildir. Bir meramınızı rahatlıkla ifade edebiliriz. Aynı kelimeleri kullanmak zorunda değilsiniz, kırmayacak şekilde.” şeklinde konuştu.