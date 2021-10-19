Samanyolu Haber /Gündem / Arınç, Erdoğan'la ters düştü /19 Ekim 2021 18:05

Arınç, Erdoğan'la ters düştü

Konya'da yerel bir televizyona konuk olan Bülent Arınç, CHP'nin 'Baykal çizgisinden çıktığı' söyleyerek, "Çıktıkları için de oyları daha da artıyor ve artacak" ifadelerini kullandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise çıktığı Afrika turu öncesi AKP'nin oylarını düşüşte, CHP'nin oylarını çıkışta gösteren anketler için "Manipülasyonlardan ciddi anlamda bıktık' demişti.

SHABER3.COM

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Bülent Arınç, Konya’nın yerel televizyonu Kanal 42’deki “Yaşayan Hafıza” programına konuk oldu.

CHP’nin ‘Kemalist, laikçi çizgiden’ çıktığı için oylarının arttığını ve daha da artacağını iddia eden Arınç, şu ifadeleri kullandı:

"(Bülent Ecevit’e) rahmet diliyorum. Dine saygılı laiklik taraftarıydı. CHP’den bu yüzden ayrılmıştı. CHP Kemalist, laikçi bir çizgide… Özellikle Baykal çizgisi. Bugün ondan çıktılar. Çıktıkları için de oyları daha da artıyor ve artacak. Öyle görüyorum.”
 
‘SİYASETTE NEFRET DİLİ OLMAZ’

Geçmiş dönemlerde siyasi parti liderlerin katıldığı TV programlarını hatırlatan Arınç, “Bunları mesela YouTube’da dolaşan birlikte bazı programları var. Bütün genel başkanlar masanın başında. Ne kadar birbirlerine nezaketle hitap ediyorlar. Kafa kırmıyorlar. Göz çıkarmıyorlar. Bu hakimdi. Şimdi sinirler hakim. Kamplaşma hakim. Nefret hakim. Siyasette nefret dili olmaz. Siyasette siyasi dil olur. Siyasi dil bir ölçüde de diplomatik dildir. Bir meramınızı rahatlıkla ifade edebiliriz. Aynı kelimeleri kullanmak zorunda değilsiniz, kırmayacak şekilde.” şeklinde konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Arınç, Erdoğan'la ters düştü Sonraki Haber >>

IŞİD'in Kandahar'daki intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

IŞİD'in Kandahar'daki intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Öztrak, Erdoğan'In 'suç işlediği' videoyu yayınladı Habertürk yayını kesti

Öztrak, Erdoğan'In 'suç işlediği' videoyu yayınladı Habertürk yayını kesti

Merkez Bankası'nda Türkiye'ye ait 1 sent bile yok

Merkez Bankası'nda Türkiye'ye ait 1 sent bile yok

Erdoğan'ın 'berberi' bile şehir eşkıyalığına soyunmuş

Erdoğan'ın 'berberi' bile şehir eşkıyalığına soyunmuş

Gündemi sarsacak iddia: Hükümet döviz kurunu kasıtlı yükseltiyor!

Gündemi sarsacak iddia: Hükümet döviz kurunu kasıtlı yükseltiyor!

Erdoğan’ın “suç işlediği” videosu ortaya çıktı

Erdoğan’ın “suç işlediği” videosu ortaya çıktı

İşte savunma sistemlerinin durduramadığı hipersonik füze

İşte savunma sistemlerinin durduramadığı hipersonik füze

Erdoğan'a sert çıktı: Bırak bunları kimnse yemiyor artık

Erdoğan'a sert çıktı: Bırak bunları kimnse yemiyor artık

Erdoğan'dan dikkat çeken hareket

Erdoğan'dan dikkat çeken hareket

Nura gark oldu semavat-ü zemin!

Nura gark oldu semavat-ü zemin!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:00:20