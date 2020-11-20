Arınç hakim ve savcıları sattı, MHP'den 'şerefsiz' tepkisi geldi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi, eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dört yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ve 3,5 yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın da tutukluluğunu eleştirirken, "Kavala'nın hâlâ tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tutuklu kalmaması lazım. Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir' dedi. Arınç, "ey hakim ve savcılar'" hitabıyla seslendiği yargı mensuplarını eleştirirken, tamamına yakınını okuduğunu vurguladığı iddianameler için "Çocuk bile yazmaz bunları. Zanla, şüpheyle, kıyas yoluyla delil uyduramazsınız" görüşünü dile getirdi. Arınç, yargılama esnasında suçlamanın vasfının değiştiği Enis Berberoğlu'nun durumuna da işaret ettiği değerlendirmesinde, tutuklu yargılamaları eleştirirken "bu saydığımız isimlerin en azından tedbir olarak tahliye edilmesi lazım. Mahkeme sonra ne karar verecekse versin, çünkü o mahkemenin vereceği kararın daha sonra bir denetim mekanizması var" dedi.







Habertürk'te gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bülent Arınç, kamuoyunda tartışma konusu alan tutuklamalarla ilgili Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Enis Berberoğlu'nun yargılanma süreçlerini değerlendirdi.







Pandemi döneminde Demirtaş'ın Devran kitabını okuduğunu belirten Bülent Arınç ""Devran'ı herkes okusun. Belki Demirtaş hakkında fikriniz değişmeyecek ama Kürtlerin neler yaşadığını anlayacaksınız, Kürtler konusunda fikriniz değişebilir" yorumunu yaptı.





Arınç "Çözüm sürecinde bazı isimlerin tahliyesi sağlanmıştı. Bunun da tahliyesi sağlanabilir" sözleriyle Demirtaş'ın tahliye edilebileceğine vurgu yaptı.





3 yıldır cezaevinde olan iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin "Ey hâkim ve savcılar; Osman Kavala'nın hâlâ tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmesi lazım!" diyerek savcılara çağrıda bulunan Arınç, "bu iddianameleri okuyarak isyan etmiştim. Çocuk bile yazmaz bile demiştim, cübbeyi bile giyesim gelmişti" diye konuştu.





Bülent Arınç'ın okunmasını tavsiye ettiği Devran kitabının okuma tiyatrosu olarak sahnelenmesi için ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Elinizdeki kanları tiyatro oyunları ile temizleyemezsiniz" demişti.





"Albayrak'ın istifasında dahlim yok"





Bülent Arınç, görevinden istifa eden Berat Albayrak ile ilgili iddialara cevap verdi. İstifa meselesinde dahli olduğuna dair haberleri yalanlayan Arınç, ''İki iddiada külliyen yalandır. Birincisi Albayrak'ın görevini bırakmasına dâhil olmadım. 'Gitmezse 30-40 AK Parti milletvekili ayrılır' demedim. İkincisi Yüksek İstişare Kurulu'nda isim zikretmedik" diye konuştu.





Yeni ekonomi yönetimini ve mevcut durumu yorumlayan Arınç, ''Ekonomide sıkıntı yok diyemem ama krize dönüşmemiştir. Bu da bizim avantajımıza. Naci Ağbal ve Lütfi Elvan'ı da iyi tanırım, çok faydalı olacaklarını düşünüyorum" yorumunu yaptı.





MHP'LİLER HEMEN TEPKİ VERDİ



