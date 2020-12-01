Arınç ifade mi verecek?

SAMANYOLUHABER- Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, işadamı Osman Kavala ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunu gerektirecek bir suç delili olmadığını belirtmişti. Arınç, "Bu iddianameleri çocuk yazmaz." demişti.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın "Beni rencide etti. Kürt kardeşlerimizi öldürten teröristle masaya oturmam." sözleri ile Arınç'a istifadan başka bir tercih hakkı bırakmamıştı.





MAHKEMELERE TALİMAT VEREN ERDOĞAN, ANAYASAYI HATIRLADI





Arınç'ın istifası ile sonuçlanan iki haftalık demokrasi ve reform rüzgârından geriye baskı ve tehditler kaldı. Karar yazarı Taha Akyol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) parti grubuna hitaben yaptığı konuşmada anayasanın 138'inci maddesine atıf yaptığına dikkati çekti.





TAHA AKYOL'A GÖRE ARINÇ'IN İFADE VERMEK İÇİN SAVCILIĞA DAVET EDİLEBİLİR



Akyol bugün yayımlanan makalesinde, "Arınç, Kavala ve Demirtaş için 'tahliye edilmeliler' diyerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararının tekrarı niteliğindeki görüşünü ifade etti. Bu yüzden 138'inci maddeyi ihlal etmiş olabilir mi? İfadeye çağrılması bile siyasi olur, hukuki olmaz." ifadelerini kullandı.





Akyol yazısında, "Görülüyor ki 'masumiyet karinesi' ve 138'inci madde öncelikle 'kamu otoriteleri'nin uyması, özen göstermesi gereken yüksek hukuk devleti normlarıdır. Böylesine sık dokuyup ince elemek mi lazım?! Elbette lazım. Gelişmiş toplum ve demokratik hukuk devleti seviyesine yükselmenin başka yolu yok." değerlendirmesinde bulundu.



