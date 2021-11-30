Samanyolu Haber /Politika / Arınç’ın damadının beraat kararı emsal olursa hapishaneler boşalır /30 Kasım 2021 12:39

Arınç’ın damadının beraat kararı emsal olursa hapishaneler boşalır

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’e ‘sözde F*** üyeliği’ suçlaması sonrası verilen beraat kararına savcılığın yaptığı itirazı reddetti.

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Kararda, ”Örgüte sadece sempati duymak ya da örgütün amaçlarını, değerlerini, ideolojisini benimsemek, buna ilişkin yayınları okumak, bulundurmak, örgüt liderine saygı duymak gibi eylemler örgüt üyeliği için yeterli değildir” ifadeleri dikkat çekti.

BU KARARA GÖRE YÜZBİNLERCE İNSAN BERAAT EDER

Bu karar emsal teşkil ederse, Erdoğan Rejimi'nin 'Suç uydurarak' hapishanerde tuttuğu yüzbinlerce insan beraat ederek özgürlüğüne kavuşur!.

Ekrem Yeter, 15 Temmuz sonrası Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edildi. Yeter hakkında, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Yeter, yargılama aşamasında yaptığı savunmada suçlamaları kabul etmedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeter’in cezalandırılması talebiyle, Yeter’in avukatı Selçuk Nuray ise delil yetersizliğinden değil, müvekkilinin tüm suçlamalardan suçsuz bulunması yönüyle beraat kararını istinaf etti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22’nci Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Ceza Dairesi, “Yapılan yargılamaya, dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, tartışılan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, verilen hükümde bir isabetsizlik bulunmadığından, Cumhuriyet Savcısı ve sanık avukatının istinaf talepleri yerinde görülmemiştir” diyerek, kararı hukuka uygun buldu. Ceza Dairesi, kararın Yargıtay yönünden temyiz yolunun açık olduğunu da belirtti.
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