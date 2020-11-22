Samanyolu Haber /Gündem / Arınç ve Çiçek kim adına konuşuyor? /22 Kasım 2020 12:35

Arınç ve Çiçek kim adına konuşuyor?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bülent Arınç'ın "Cumhurbaşkanımız adına sözcü gibi konuşmuyorlar. Onlar kendi görüşlerini ifade ediyorlar" dedi.

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Cumurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç’ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın tahliye olması gerektiği yönündeki sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Kalın, “Cumhurbaşkanımız adına sözcü gibi konuşmuyorlar. Onlar kendi görüşlerini ifade ediyorlar” dedi.

NTV’de katıldığı programda, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın “Osman Kavala’nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş’ın da tahliyesi olabilir” sözlerine değinen Kalın, “Cumhurbaşkanımız adına sözcü gibi konuşmuyorlar. Onlar kendi görüşlerini ifade ediyorlar, Cumhurbaşkanımız da bunları dinliyor. Tüm bunların istişareleri yapıldıktan sonra politika haline gelmesi Cumhurbaşkanımızın iradesiyle olan bir şey. Gerçekten çok dinleyen, istişare eden, not alan bir liderden bahsediyoruz” diye konuştu.

BAHÇELİ ÇAKICI’YI NEDEN SAVUNUYOR?

Kalın, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit etmesine ilişkin olarak şunları söyledi: “Savcılık soruşturma başlattı ve hukuki süreç ilerliyor. Türkiye’de kimsenin kimseyi bu şekilde tehdit etmesi kabul edilebilir değil. O sürecin tamamlanmasını bekleyeceğiz. Umarım hukukun kuralları içerisinde ne gerekiyorsa mahkemeler gereğini yapacaktır. Sn. Bahçeli’nin Çakıcı ile eskiye giden bir dostluğu olması da onun belki bir vefa duygusuyla söylediği bir şey. Hukukun ortaya koyduğu normlarla bir çatışma olmaması gerekir” dedi.
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