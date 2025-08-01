Samanyolu Haber /Gündem / Arınç yandaş medyaya ateş püskürdü: 'Onlar benim gözümde küfürlük, başka bir şey değil' /01 Ağustos 2025 10:17

Arınç yandaş medyaya ateş püskürdü: 'Onlar benim gözümde küfürlük, başka bir şey değil'

Eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi AK Partili Bülent Arınç, katıldığı bir programda AKP medyasına dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

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Arınç bu medyada yer alan kişilerin AKP'yi kötü duruma düşürdüğünü belirterek, "Bunlar çok zavallı insanlar. Yani kendilerini AK Parti'ye yakın göstermeye çalışıyorlar olabilir ama AK Parti'ye de en büyük zararı verenler bu medyadaki böyle laf ebeliği yapan insanlardan ibaret." dedi.

"ONLARIN TELEVİZYONLARI DOLDURMASI BİZİ İKİNCİ PARTİ DURUMUNA DÜŞÜRDÜ"
Gazeteci Hasan Basri Akdemir'in YouTube kanalına konuk olan Arınç, "Onlar benim gözümde küfürlük, başka bir şey değil ve onların televizyonları doldurması bizi ikinci parti durumuna düşürdü" ifadelerini kullandı.

"AHLAKTAN, EDEPTEN YOKSUN BİR GAZETE"
Yeni Akit Gazetesi'nin tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında, 'turp gibi' başlıklı haberine de sert sözlerle yüklenen Arınç, "Bir utanmaz gazete var. Ahlaktan, edepten yoksun bir gazete. Gözlerini hırs bürümüş. Manşet üstünde bir başlık atmış. Buradan söyleyeyim. Murat Çalık turp gibi falan değil. Murat Çalık'ı ben ziyaret ediyorum, ettim." dedi.

Arınç ayrıca Çalık ziyaretine ilişkin şunları kaydetti:

"Zannediyorlar ki ben sadece Murat Çalık'ı ziyarete gittim. Ben ekonomist değilim kardeşim, ben hukukçuyum. Benimle hukuk adına konuşun siz."
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