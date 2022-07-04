Arınç yine rahatsız edecek: “Nüfusunun 3,5 milyonunu terörist yapan başka bir anlayış yok dünyada"

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, askeri öğrencilerin tahliye olmasına sevindiğini belirterek, onların tahliyesi aleyhine haber yapan gazetecilere tepki gösterdi. “Onlar görevli” dedi. Arınç, Hizmet Hareketi’ne yönelik soruşturmalarda yaşanan hukuk skandallarına örnekler vererek, “Nüfusunun 3,5 milyonunu terörist yapan başka bir anlayış yok dünyada” ifadesini kullandı.







66 ASKERİ ÖĞRENCİ İÇİN SEVİNDİM

Arınç, Ankara’da Çankaya Belediyesi’ne ait Yılmaz Güney Sahnesi’nde düzenlenen “Olağanüstü Hal Hukuku” isimli konferansa katıldı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaşanan hukuk skandallarına dikkat çeken Arınç, Yargıtay’ın tahliyelerine karar verdiği 66 öğrenciden biri olan Taha Furkan Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya’ın tahliyelerle ilgili yönelttiği soruyu cevapladı. Arınç, “66 askeri öğrenci için sevindim. Sevindim çünkü bunlar 6 senedir içeride kalmışlar. Şimdi geriye kalanlar var” dedi.





“SİVİL TARAFINDA OLACAĞIM DİYE SÖZ VERDİM”

Arınç, şunları söyledi: “Çok samimi olarak söyleyeyim, ben 15 Temmuz’dan sonra, 2016’dan sonra çıkanları, helikopterleri, tankları, ateş edenleri, talimat verenleri görünce, ben bu işin sivil tarafında olacağım diye söz verdim. Yani sizden özür dileyerek söylüyorum, bu bir tercihtir. Sizin söyledikleriniz, erler, öğrenciler vs. onlar da nihayet bir askeri grubun içindedir. Peki onlardan haksızlığa uğrayan yok mudur? Elbette vardır, hem de fazlasıyla vardır.”





“6 SENEDİR İÇERİDE KALMIŞLAR”

“Fakat genel olarak baktığım zaman, özellikle emir komuta zinciri içinde görev alanların bu işe ne kadar karıştığını adaletin çok daha dikkat etmesi gerekir. Çok yakından ilgilendiğim bir mesele. 66 öğrenci askeri öğrenci için sevindim. Sevindim çünkü bunlar 6 senedir içeride kalmışlar. Ve zaman zaman anneleri bana telefon ediyordu. Ben de onlara açık yüreklilikle söylüyordum. Bu konuyu zaten avukatlar takip ediyor. Şimdi geriye kalanlar var.”





TAHLİYELERDEN MEMNUN OLMAYAN BİR ÇEVRE VAR

Tahliyelerden memnun olmayan bir çevre bulunduğunu belirten Arınç, “Aslında şu kadardırlar. Bunların bir iki tanesi meşhur gazetelerin köşelerindendir. ‘Efendim savcı nasıl böyle bir mütalaa verebilir, kamikaze savcı.’ Dikkatimi çekti ne yapmış bu savcı diye. Örgütü tarif etmiş ve belli bir kişi için tahliye istemiş, mahkeme tahliye kararı vermiş nihayetinde. Vay bu savcı bunları nasıl söyler nasıl söylemez, ben meseleyi büyütüyor bunlar. Arkasından adam, önce açığa alındı, şimdi hakkında teftiş açılıyor” dedi.





YARGITAY KARARINA RAĞMEN HAZMEDEMEYENLER VAR

“Cebine dolan parayla yazı yazabilen bu insanlar yanlış yapıyorlar, kötülük yapıyorlar. İnsanların özel hayatına da giriyorlar” diyen Arınç, “Şimdi askeri öğrencilerin meselesi bugünün sorunu değil. Ben üç seneden beri annelerin gözyaşı döktüğünü biliyorum. Mahkemeler vermemiş tahliye ya da beraat kararı. En son Yargıtay’a gitmiş. Yargıtay da incelemiş incelemiş, bunlar tamam şöyledir demiş, bunun karşısında ancak selam durulur, şapka çıkarılır. Ama buna rağmen bunu hazmedemeyenler var” dedi.





BUNLAR HUKUK SİYASETİN KÖPEĞİDİR DİYEN ANLAYIŞIN SONUÇLARI

Bu anlayışın “hukuk siyasetin köpeğidir” diyen bir anlayışın sonuçları olduğunu vurgulayan Arınç, “Hukuk siyasetin köpeği olamaz. Hukuk hukuktur. Hukuk siyasetin emrinde bir araç değildir, hele hele tasmalı bir hayvan da değildir. Bu anlayış ben hukuka istediğimi yaptırım anlayışıdır, bunun arkasında da gidenler vardır” dedi.





“BU GAZETECİLER ÖZEL GÖREVLİ”

Gönlünün haksızlığa uğramış, sivil asker kim varsa onun yanında olduğunu vurgulayan Arınç, “Bu gazetelerde bu insanlar gazetelerinin tirajlarını kırkta bire düşürmüş olmasına rağmen özel görevli insanlar. Bunları kullanan insanlar var” dedi. 2 bin günden beri hücrede olup da sonra pardon denilen insanlar bulunduğunu belirten Arınç, “Ağırlaştırılmış müebbetten 1 sene 8 aya düşen insanlar var. Ayıp olmasın canım, bu kadar da yatırdık adamı, hiç olmazsa bunu verelim diye” dedi.