Arınç'a AKP'nin cevabı: Hadi oradan!

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin Ahmet Türk'ü Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan azletmesine ve yerine kayyım tayin edilmesine karşı çıkmıştı.





Arınç, "Ahmet Türk'ü tanırım, terörle bir alakası yoktur." demişti





AKP GRUP BAŞKANVEKİLİ TURAN'DAN ARINÇ'A: HADİ ORADAN!





Arınç'ın bu sözlerine partisi AKP'den sert bir cevap geldi.





AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Arınç'ı ima ederek, "Dün çıkmış bir ağabeyimiz, yok Ahmet Türk’ün terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan yahu! Hiçbir adam ezbere gerekçelerle, uyduruk gerekçelerle görevden alınmaz." dedi.





Turan, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve muhtarlar ile bir araya geldi.







AKP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup başkanvekili Bülent Turan, Bülent Arınç'ı hedef aldı.

AHMET TÜRK'Ü AĞIR SÖZLERLE İTHAM ETTİ





"Çıkıp karşımıza ısrarla 'niye kayyım atadın? Niye bunu yaptın?' dediler. PKK’ya göz kırpan kim varsa o gözü oyacağız." diyen Turan, "Hiç kimse bana 'Ahmet Türk terörle iltisaklı değil' demesin. O yaşa gelmiş bir insan, Ahmet Türk hiç şimdiye kadar PKK’ya bir tek laf etmiş mi?" ifadelerini kullandı.





Turan, "Yok efendim o adamın terörle ihtisası yokmuş. Hayır arkadaş terörle iltisak sadece bomba atmak demek değildir. Bombacıya aferin demek de yanında olmak da bombacının akrabasını, kardeşini belediyeye yönetici yapmak da, terör kadar tehlikelidir, kötüdür." dedi.





AKP'NİN TOPLANTISINDA VALİ DE KATILDI





Bayramiç Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AKP'li belediye başkanları, AKP Bayramiç İlçe Başkanı Mehmet Demirsöz, daire amirleri, oda başkanları, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı.