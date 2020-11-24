Samanyolu Haber /Gündem / Arınç'a atış serbest: Şimdi de en yakınından sert ifadeler /24 Kasım 2020 11:18

Arınç'a atış serbest: Şimdi de en yakınından sert ifadeler

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç’ın, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın serbest bırakılması gerektiği yönündeki ifadeleri sonrası en yakınları tarafından terk ediliyor. Son olarak YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’den Arınç'a yönelik ifadeler geldi.

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Eski Meclis Başkanı ve YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin, 'abi' diye hitap ettiği ve YİK’te birlikte görev yaptığı Arınç’ın son açıklamalarının isabetli olmadığını söyledi. Eski Meclis başkanlarından oluşan YİK’in, her ay bir araya gelerek devletin ve milletin önemli konularını müzakere ettiğini savunan Şahin şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın oluşturduğu gündem dahilinde fikirlerimizi orada arz ediyoruz. Dolayısıyla devletin en üst noktasındaki makamına söyleyeceğimiz bir şey varsa, burada dile getirmeliyiz. Ve kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanımız çok hoşgörülü davranıyor. Her düşüncemizin, değerlendirmemizin dile getirilmesine imkan sağlıyor. Dolayısıyla burada dile getirilen hususların bir de kurul üyeleri tarafından dışarıda konuşulmasını, kurul üyesi olarak isabetli görmüyorum. Ne söyleyeceksek YİK’te söylemeliyiz. Dışarıda konuşmak niye? YİK’te konuşulanı dışarıda tekrar etmek gereksiz. Dışarıda fikir beyan etmeyi bu kurulun saygınlığı ile bağdaştıramayız.”

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre Şahin, Demirtaş ve Kavala’ya ilişkin konuların yargıya intikal ettiğini ifade ederek, “Yargının karar vereceği konularda bizim onlar adına hareket ederek, karar veriyormuş gibi izlenim oluşturmamız, beyanatta bulunmamız doğru değil” dedi.
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