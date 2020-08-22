Arınç'a tepki: Özgül ağırlığını kaybetmiş kişi

Müzik-Sen yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç hakkında “Özgül ağırlığını kaybetmiş politikacı Bülent Arınç, sanatçı her şey olabilir ama sen sanatçı olamazsın.” ifadesi kullanıldı.







LİDERE YAĞCILIKLA VAR OLUNAN SİYASET





TBMM eski başkanı ve YİK üyesi Bülent Arınç bir televizyon programında “Şu anda Amerika’da Clinton’lar gibi, Obama gibi başkan adayları yok. Çok eskilere gitmiyorum. Bu kaht-ı rical(adam kıtlığı) denen şey Avrupa’da da var Amerika’da da var. Hiç düşünebiliyor musunuz Boris Johnson, Macron gibi insanlar başkan olacak. Bu ülkelerde artık bir çalgıcı bile olabiliyor.” sözlerini sarf etti.





Arınç’ın sanatı ve sanatçıları küçük gören bu sözlerine aynı sertlikte karşılık geldi. Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası (Müzik-Sen) Onursal Başkanı Mehmet Çırıka yaptığı yazılı açıklamada Bülent Arınç’ı “özgül ağırlığını kaybetmiş politikacı” olarak tanımlarken tepkisini şu sözlerle dile getirdi:





“Ülkemiz gibi gelişmemiş demokrasilerde siyasette var olmak için fazladan bir beceri ve yeteneğe ihtiyaç duyulmadığını, bu gibi demokrasilerde siyasette var olmanın genellikle lidere yağcılık ve yalakalık yapmaktan geçtiğini, oysa sanatçı olabilmek için doğuştan gelen yeteneğe sahip olmanız ve çalışarak bu yeteneğinizi geliştirmeniz gerektiğini Arınç’a hatırlatmak isterim. Her ne kadar Arınç’ın pek fazla etkilenmediğini düşünsem de Atatürk’ün ‘Efendiler Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz; hattâ Cumhurbaşkanı olabilirsiniz; fakat, sanatçı olamazsınız.’ sözünü hatırlatarak açıklamama son veriyorum.”

