Samanyolu Haber /Gündem / Arınç'a tepki: Özgül ağırlığını kaybetmiş kişi /22 Ağustos 2020 13:48

Arınç'a tepki: Özgül ağırlığını kaybetmiş kişi

Bülent Arınç’ın bir televizyon yayınında kullandığı “Avrupa’da çalgıcılar başkan oluyor, kaht-ı rical(adam kıtlığı) var.” sözlerine sanatçılar sert karşılıkla tepki verdi.

SHABER3.COM

Müzik-Sen yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç hakkında “Özgül ağırlığını kaybetmiş politikacı Bülent Arınç, sanatçı her şey olabilir ama sen sanatçı olamazsın.” ifadesi kullanıldı.

LİDERE YAĞCILIKLA VAR OLUNAN SİYASET

TBMM eski başkanı ve YİK üyesi Bülent Arınç bir televizyon programında “Şu anda Amerika’da Clinton’lar gibi, Obama gibi başkan adayları yok. Çok eskilere gitmiyorum. Bu kaht-ı rical(adam kıtlığı) denen şey Avrupa’da da var Amerika’da da var. Hiç düşünebiliyor musunuz Boris Johnson, Macron gibi insanlar başkan olacak. Bu ülkelerde artık bir çalgıcı bile olabiliyor.” sözlerini sarf etti.

Arınç’ın sanatı ve sanatçıları küçük gören bu sözlerine aynı sertlikte karşılık geldi. Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası (Müzik-Sen) Onursal Başkanı Mehmet Çırıka yaptığı yazılı açıklamada Bülent Arınç’ı “özgül ağırlığını kaybetmiş politikacı” olarak tanımlarken tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Ülkemiz gibi gelişmemiş demokrasilerde siyasette var olmak için fazladan bir beceri ve yeteneğe ihtiyaç duyulmadığını, bu gibi demokrasilerde siyasette var olmanın genellikle lidere yağcılık ve yalakalık yapmaktan geçtiğini, oysa sanatçı olabilmek için doğuştan gelen yeteneğe sahip olmanız ve çalışarak bu yeteneğinizi geliştirmeniz gerektiğini Arınç’a hatırlatmak isterim. Her ne kadar Arınç’ın pek fazla etkilenmediğini düşünsem de Atatürk’ün ‘Efendiler Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz; hattâ Cumhurbaşkanı olabilirsiniz; fakat, sanatçı olamazsınız.’ sözünü hatırlatarak açıklamama son veriyorum.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Arınç'a tepki: Özgül ağırlığını kaybetmiş kişi Sonraki Haber >>

Polis nezarette komaya soktuğu adamın başında Nazi selamı verdi

Polis nezarette komaya soktuğu adamın başında Nazi selamı verdi

Dalga geçti: Aynı müjdeyi 8 kere verdiler, 9. kez bulunca artık emin oldum

Dalga geçti: Aynı müjdeyi 8 kere verdiler, 9. kez bulunca artık emin oldum

Köylüye biber gazı ve copla saldırdılar

Köylüye biber gazı ve copla saldırdılar

Trafikte sinirlenen polis iki kişiyi vurdu

Trafikte sinirlenen polis iki kişiyi vurdu

Ruslar şimdi de ufo kaydetti

Ruslar şimdi de ufo kaydetti

Pelikancılar Altun'u savunurken Kalın'a çaktılar

Pelikancılar Altun'u savunurken Kalın'a çaktılar

Frankfurt'ta polis şiddeti kameraya yansıdı

Frankfurt'ta polis şiddeti kameraya yansıdı

Melek Çetinkaya Hollanda Devlet Televizyonu NOS’ta

Melek Çetinkaya Hollanda Devlet Televizyonu NOS’ta

Polis, İmamoğlu'nun afişlerini söktü!

Polis, İmamoğlu'nun afişlerini söktü!

Ailesi korona olan Sharon Stone: Yalan söylüyorlar

Ailesi korona olan Sharon Stone: Yalan söylüyorlar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:08:22