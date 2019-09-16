Arınç'ı eleştiren MHP il başkanı görevden alındı

Ancak MHP Genel Merkezi, Arınç'ı hedef alan Balıkesir İl Başkanı Orhan Dereli'yi Cumhur İttifakı'nın ruhuna aykırı davrandığı gerekçesiyle görevden aldı. Dereli'nin yerine Ekrem Gökay Yüksel atandı. Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre Balıkesir'de MHP çevrelerinin aktardığına göre, görevden alınan Orhan Dereli'nin 31 Mart yerel seçimleri öncesinden beri Cumhur İttifakı'na aykırı ifadeleri olduğu, son olarak ise, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ı sosyal medyada hedef alan paylaşımlarının bardağı taşıran son damla olduğu öne sürüldü.







Partili kaynaklar, "Orhan Dereli, genel başkan Devlet Bahçeli'nin Bülnet Arınç'ı eleştirdiği için o paylaşımları yaptı. Bu paylaşımlar genel merkeze bildirildi ve görevden alınmasına gerekçe yapıldı" diyerek MHP Genel Merkezine tepki gösterdi. Dereli'nin Arınç'ı hedef alan sözlerinde, "temsil ettiği köhne zihniyet, kuyruk acısı" gibi ifadeleri kullanması dikkat çekti.





Dereli, görevden alınmasının ardından henüz bir açıklama yapmazken, sosyal medya hesabından "Devir birbirinin arkasından konuşup, yüz yüze gelince sarmaş dolaş olan iki yüzlü iblislerin devri olmuş" şeklinde bir paylaşım yaptığı görüldü.





Görevden alınan İl Başkanı Orhan Dereli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Bülent Arınç'ı şu şekilde hedef almıştı;





"Demek ki Bülent Arınç’ın içinde eskiden kalma bir kuyruk acısı vardır veya başka maksatlara bilerek ve isteyerek hizmet etmektedir. Gençliğinde Manisa sokaklarında dedemin intikamını alacağım diyerek dolaşan Sümbüllü Arınç’ın hedef kitlesi kimdir? İntikamını kimden alacaktır?"





"Bülent Arınç ve onun temsil ettiği köhne zihniyet; MHP’nin politikadaki dominant rolünden, maşeri vicdanı temsil etmesinden ve siyasi konumunu aşan özgül ağırlığından rahatsızdır."





"Bülent Arınç Türk milletinin bir ferdi olmaktan gocunuyorsa açıklamalıdır.

Bülent Arınç, MHP’nin milliyetçilik anlayışı hakkında bilerek kafalarda istifham ve soru işareti bırakmak suretiyle hangi mahfillere mesaj vermektedir?"