Samanyolu Haber /Gündem / Arınç'ın dikkat çeken 'DEVA' ziyaretinde ne konuşuldu? /12 Kasım 2021 18:30

Arınç'ın dikkat çeken 'DEVA' ziyaretinde ne konuşuldu?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Bülent Arınç, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na ziyarette bulundu. Yeneroğlu ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu.

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Eski Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Bülent Arınç, Meclis'te dikkat çeken bir ziyarette bulundu.

Son dönemde iktidara yönelik eleştirel çıkışlarıyla gündem olan Bülent Arınç, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nu ziyaret etti.

Ziyareti Twitter hesabından duyuran Yeneroğlu, "TBMM eski Başkanı değerli ağabeyim Sayın Bülent Arınç Beyefendi'ye nazik ziyaretleri ve yakın ilgisi için teşekkür ederim. Hukuksuz yargılamalarla birlikte yaşanan büyük acıları ve KHK'lıların mağduriyetleriyle ilgili çözüm önerilerimizi görüştük" ifadelerini kullandı.

Yeneroğlu'nun 6 muhalefet partisinin kurduğu "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' komisyonunun üyesi olduğu biliniyor.






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