Arınç'ın ihraç edilmesini isteyen AKP kurmaylarına Erdoğan'ın cevabı ne oldu?

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, Bülent Arınç'ın, Türk Demokrasi Vakfı toplantısındaki "Kral çıplak demenin vaktidir" konuşmasına tepki göstermişti. Arınç, Metiner'e açık mektup yazarak "İnsan omurgası 33 kemikten oluşur. Seninki ise yalan, iftira hasetten ibaret üç kıkırdaktan müteşekkil" yanıtını gündem olmuştu.







Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, Bülent Arınç'ın AKP için herhangi bir isim olmadığı hatırlattı. Yarkadaş, "Mehmet Metiner’in ekrandan yaptığı çağrı ve kamuoyunda yaşanan tartışma haliyle AKP kurmaylarının gündemine de girdi" dedi.





"AKP kurmayları, partinin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eski çalışma arkadaşı Bülent Arınç’ın sözlerini hatırlatarak 'İhraç edilmesi gerekir' görüşünü ilettiler" diyen Yarkadaş, şöyle devam etti:





"Kurmaylarının görüşlerini dinleyen Erdoğan, 'İhraca gerek yok. Küskün sayısını artırmayın' yanıtını verdi"





'ŞİMDİLİK RAFA KALKTI"

Yarkadaş, Erdoğan'ın bu cevabından sonra Arınç dosyasının 'şimdilik' rafa kaldırıldığını ifade etti.





AKP'li kaynakların "Disiplin Kurulu önümüzdeki günlerde toplanacak. Bu konu muhtemelen orada da gündeme gelecektir" dediğini aktaran Yarkadaş şöyle devam etti:





"Ancak AKP’li kaynağım da Erdoğan’ın “Küskün sayısını artırmayın’’ talimatının ardından Arınç’ın disipline gönderilmesinin ‘imkansız’ hale geldiğini belirtti"