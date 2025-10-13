Samanyolu Haber /Gündem / Arınç'tan Bahçeli'ye destek: 'Gerekirse Öcalan'la ben görüşürüm' /13 Ekim 2025 11:51

Arınç'tan Bahçeli'ye destek: 'Gerekirse Öcalan'la ben görüşürüm'

TBMM'nin eski Başkanı Bülent Arınç, "Risk almadan başarı olmaz! Eğer onlar risk almak istemiyorlarsa İmralı'ya ben giderim" açıklamasını yaptı.

SHABER3.COM

DEM Parti'nin talep ettiği MHP lideri Devlet Bahçeli'nin destek verdiği Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme gündemi sürüyor. 

Tartışmalar sürerken 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Arınç, İmralı'ya gidebileceğini söyledi.

"ÖCALAN DOĞRUDAN DİNLENMESİ GEREKİR"
Öcalan'ın dinlenmesi gerektiğini savunan Arınç, milletvekillerinin ziyareti uygun görülmediği takdirde kendisinin İmralı'ya giderek Öcalan ile görüşebileceğini söyledi.

Arınç, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları yazdı:

"Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin oluşturduğu komisyon, süreci sağlıklı yürütmek istiyorsa, Abdullah Öcalan’ın İmralı’da doğrudan dinlenmesi gerekir.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin bu konudaki cesur çıkışına ben de katılıyorum. Bugün hâlâ PKK üzerindeki fiili etki alanı devam eden bir figürle konuşmadan, sadece onun açıklamalarına dolaylı biçimde atıf yaparak ilerleme kaydedemeyiz. Doğrudan konuşmak, dinlemek ve bunun sonucunu şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşmak gerekir.

Kaçınmak, görmezden gelmek, “duymadım” demek çözüm getirmez. Bu görüşme, sürecin ahlaki ve siyasi sorumluluğunu taşıyan kurumların nezaretinde yapılmalıdır.

Röportajda da belirttiğim üzere, bu ziyaretin milletvekillerinin siyasi partilerden birer temsilci olacak şekilde yapılması mümkündür. Eğer milletvekillerinin bu ziyareti uygun görülmüyorsa, bu durumda toplumun her kesimi tarafından saygı gören, objektifliğiyle tanınan, geçmişte devlet hizmetinde bulunmuş veya akademik itibar sahibi kişiler görevlendirilebilir. Bu insanlar, devlet adamlığı vasfına sahip olmalı, geçmişteki çalışmalarıyla güven kazanmış olmalıdır. Çünkü barışın dili, inandırıcılıkla başlar.

"BAŞARI İÇİN RİSK ALMAK GEREKİR"
Ve son olarak şunu açıkça söylüyorum:

Risk alınmazsa başarı da gelmez.

Başarı için risk almak gerekir.

Eğer kimse bu konuda gönüllü olmazsa, gerekirse İmralı’ya ben gider, Öcalan’la görüşürüm.

Görüşmenin tüm detaylarını da ister Meclis Komisyonu’yla, ister kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşırım.

Çünkü bu ülke, susarak değil; konuşarak, yüzleşerek, çözerek büyüyecek."
