Arınç'tan Erdoğan iktidarını kızdıracak 'adalet' çıkışı: 'Derin yaralar aldı'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu yargılanmasına karşı çıktığını dile getiren Arınç, şu ifadeleri kullandı:





“Tutukluluk bir tedbirdir, cezaya dönüşmemelidir.”

Tutuklama kararlarının hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını vurgulayan Arınç, “Öyle muğlak ifadelerle insanları tutukluyoruz ki, sonradan pişmanlık fayda etmiyor” sözleriyle yargı sistemine eleştiride bulundu.





“Yargıya Güven Derin Yaralar Aldı”

Anayasa Mahkemesi’nin sık sık adil yargılama hakkının ihlal edildiği yönünde kararlar verdiğine dikkat çeken Arınç, toplumun yargıya duyduğu güvenin ciddi anlamda zedelendiğini belirtti.





“İsnatlar dikkatle yapılmalı, lekelenmeme hakkı ve masumiyet karinesi gözetilmelidir.” diyen Arınç, hukuk ilkelerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.





“AK Parti İçin Yüzde 50 Zor Görünüyor”

Yerel seçimlerde CHP’nin birinci parti çıkmasının ardından AK Parti’nin oy oranlarını değerlendiren Arınç, partinin yeniden yüzde 50 seviyesine ulaşmasının mevcut şartlar altında kolay olmadığını söyledi:





“Yüzde 50'yi bulmaları çok zor.”

AK Parti’nin bu hedefe ulaşabilmesi için kurulduğu yıllardaki mücadele ruhuna dönmesi gerektiğini ifade eden Arınç, “Yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadele” anlayışının yeniden hâkim kılınması gerektiğini belirtti.





“Siyasi Dilde Kavramlar Ağırlığını Yitiriyor”

Siyasette sıkça kullanılan ağır ithamların etkisini yitirdiğini savunan Arınç, bu durumu şu sözlerle özetledi:





“Her kesim hakkında bu sözler söylenince ağırlığı kalmıyor” “hain” ve “terörist” gibi ifadelerin ölçüsüz kullanılmasının, siyasi söylemde kavram karmaşası yarattığını belirtti.





“Adalet Ekmekten Daha Kıymetlidir”

Toplumun adalete olan ihtiyacını vurgulayan Arınç, adaletsizliğin ekonomik krizlerin de temel sebebi olduğunu dile getirdi:





“Adalet olmazsa hiçbir şey olmaz. Bugün ekmekten, sudan bile önemlidir. Çünkü adaletsizlik ekonomik krizleri de doğurur.”





Kul hakkının gözetilmesi gerektiğini hatırlatan Arınç, her adımın vicdanla ve dikkatle atılması gerektiğini söyledi.





“Çözüm Süreci Bizim Borcumuzdur”

Çözüm süreciyle ilgili soruları da yanıtlayan Bülent Arınç, geçmişte sürece aktif katkı sunduğunu ve hâlâ desteklediğini ifade etti:





“Bu işi bitirmek boynumuzun borcu”

DEM Parti çevresinde oluşan olumlu beklentilerin kendisini umutlandırdığını belirten Arınç, barışçıl çözüm arayışlarının devam etmesi gerektiğini savundu.





“Terörle Değil, Teröristle Mücadele Ediyoruz”

Güvenlik politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini dile getiren Arınç, yalnızca askeri yöntemlerin kalıcı çözüm üretmeyeceğini belirtti:





“Biz teröristle mücadele ediyoruz, terörle değil.”





Terörün sosyal ve ekonomik nedenleriyle yüzleşmeden başarı elde etmenin mümkün olmadığını ifade etti.





“Umut Hakkı Herkes İçin Geçerlidir”

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına değinen Arınç, umut hakkının herkes için evrensel bir ilke olduğunu vurguladı:





“Umut hakkı sadece Öcalan için değil, aynı durumda olan herkes için geçerli. Umut, insanın yaşamasını sağlayan en temel duygudur.”