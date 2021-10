Arınç'tan Erdoğan'a: Soros baş tacımızdı!

Arınç TV 5’te şöyle konuştu: “Soros bir ara Açık Toplum diye muteberdi. Bunun Türkiye’deki temsilcisi Can Paker’di. Can Paker o zaman TESEV’de bulunurdu. Vakfın yaptığı araştırmaları da biz done olarak kullanırdık. Paker, Etyen Mahçupyan ve diğer araştırmacılarla birlikte bana belki beş defa gelmiştir. O zaman baş tacı ettiğimiz şu anda da bir yerlerde baş tacı edilen bir insanın, ‘Vay Sorosçu’ diyerek bir kısım insanların suçlanması yanlış. Kendimize bir saygımız olmalı. Mesela ben hükümetteyken yaptığımız her şeyi savunurum, bugün de savunurum. Neden çünkü bunu beraber, inanarak yaptık.”







Ünlü ABD’li milyarder yatırımcı George Soros, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, işadamı ve insan hakları aktivisti Osman Kavala’yı hedef göstermek için dilinden düşürmediği bir isim.





Hakkında farklı ülkelerde siyasete müdahale ettiği yönünde çokça komplo teorisi bulunan Soros, Kavala’nın serbest bırakılmasını isteyen, ABD dahil 10 ülkenin büyükelçisini azarlayan Erdoğan tarafından geçen günlerde yine gündeme getirilmiş, “Bu Soros artığını savunanlar, ‘Bunu nasıl bıraktırırız’ gayreti içindeler” diyen cumhurbaşkanına Kavala’nın cevabı şöyle olmuştu: “Son derece esef vericidir ve cumhurbaşkanlığı makamının ciddiyetine uygun düşmemiştir.”







Erdoğan’ın ‘Soros‘ çıkışları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da gündemine girmiş, bir röportajda “En büyük Sorosçu Erdoğan’dır” diyen CHP lideri, Erdoğan’ın 2003 yılında Davos’ta Soros’la çektirdiği fotoğrafı örnek göstererek, şunları kaydetmişti: “Gazeteci Erdoğan’a şu soru soruyu sordu mu acaba? Siz Soros’la hangi gerekçeyle fotoğraf çektirdiniz ve aynı masaya oturdunuz? En büyük Sorosçu Erdoğan’dır. Soros’la masaya oturdu. Onunla kim bilir ne pazarlıklar yaptı? Erdoğan’ın, Soros’la masaya niçin oturduğunu, hangi gerekçeyle oturduğunu çıkıp millete anlatması lazım.”