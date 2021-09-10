Arınç'tan Kültür Bakanlığı'na 'Yılmaz Güney' tepkisi

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümünde yayınladığı anma mesajına tepki gösterdi.





Bakanlık tarafından sinemanın 'Çirkin Kral' lakaplı sanatçısı, oyuncu, yönetmen, senarist ve yazar Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümünde yapılan paylaşımda, "Sinemamızın 'Çirkin Kral' lakaplı oyuncusu, senarist, yönetmen ve yazar Yılmaz Güney'i ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz" ifadesine yer verilmişti.





Arınç, bakanlığın paylaşımına Twitter hesabından tepki gösterdi.





"Devletin hakimine silah doğrultmuş, öldürmüş bir ismin bakanlık tarafından 'saygıyla anılmasını' kınıyorum"

Anma paylaşımını alıntılayan Arınç, şu ifadeleri kullandı:





"Fikirler, şahıslar eleştirilebilir; ifade hürriyeti kutsaldır. Ahmet Kaya, Nazım Hikmet vs. isimleri eleştirebilir ya da fikirlerini benimseyebilirsiniz. Herkesin de buna saygı duyması gerekir. Ancak fikirlere ve sanata duyulan saygı, bir katile paravan olamaz.





"Devletin hakimine silah doğrultmuş, öldürmüş ve bundan dolayı hüküm giymiş bir ismin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'saygıyla anılmasını' kınıyorum."







