Bülent Arınç'tan laiklik açıklaması

22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Milli Görüş’ün yayın organı TV5’te yayınlanan 4. Güç programında Hasan Basri Akdemir ve Mustafa Deniz’in sorularını cevapladı.





Gazeteci Mustafa Deniz’in artan fiyatlar, öğrencilerin yurt ve kira sorunu ve enflasyon ile ilgili sorduğu soruya Arınç, “Eyvah, dindarların gazabından korkmak lazım, işlerine gelmeyen bir şeyle karşılaştıkları zaman ne aslandı ne kaplandı hiç birisini dinlemez bu insanlar” dedi.





“BİZİM DİNDAR İNSANLARIMIZIN BİLE TAMAMEN TERSİNE DÖNECEĞİNİ BİR GÜN GÖRECEKSİNİZ”

Bülent Arınç’ın açıklamaları şöyle:





“Bakın siyasetten kalan bir tecrübemi söyleyeyim. Bizim dindar insanlarımızın bile tamamen tersine döneceğini bir gün göreceksiniz.





“DİN İMAN VATAN MİLLET BUNLAR BİR KENARDA DURUR”

Çünkü onlar dini böyle hamaset kokulu konuşmaların yanında cebine giren ve cebinden çıkan paraya bakar. Eğer onda bir eksilme görüyorsa, din iman vatan millet bunlar bir kenarda durur onlara saygısını eksik etmez ama değer yargıları tamamen değişebilir.





88 yılında ilk defa hacca gidiyordum. Bütün kafilemiz havalimanına geldi. Dediler ki ‘Vizelerin bir kısmı yetişmedi sizi bir gün veya en fazla iki gün İstanbul’da misafir edeceğiz.’ Ben eşimle beraber anlayışla karşıladım ama kafiledeki insanlar o kadar büyük tepki gösterdiler ki ağızlarından küfürler çıkmaya başladı. ‘Siz ne yapıyorsunuz’ dedim. ‘Ben anlamam nasıl vizeler gelmemiş, neden ertelenmiş, bizi mi kandırdılar?’





Ondan sonra koktum ve dedim ki ‘Eyvah, dindarların gazabından korkmak lazım’ işlerine gelmeyen bir şeyle karşılaştıkları zaman ne aslandı ne kaplandı hiç birisini dinlemez bu insanlar.





Biz 2002’de iktidara geldiğimiz zaman siyaset bu durumdaydı. Millet siyasetin dip yaptığını görüyor siyasetçiden kaçıyordu. Öyle bir ortam bizim işimize yaradı. 2020 tüm varlığımızı ortaya koyduğumuz ve milletin bizi kabullendiği bir dönemdi ki 20 yıldır devam ediyor.”





“İKİNCİ DEFA ATANDIĞINA GÖRE…”

Arınç’a, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve AKP eski Milletvekili Resul Tosun’un açıklamalarının ardından başlayan laiklik tartışmalarını nasıl değerlendirildiği soruldu.





Arınç şu ifadeleri kullandı.





"Bu kimseye yaramaz. Ne bu tartışmayı başlatanlara yarar ne bunların temsil ettikleri kurumlara yarar. Sadece mevcut kamplaşmaların karşı karşıya gelişlerin ayrışmacı bir siyaset takip etmenin daha da keskinleşmesine yarar. Kaldı ki bu bireysel bir iki konuşmayı, böyle bir tartışmanın büyütülmesi için de çok önemli görmüyorum.





Resul Tosun Bey'i de çok yakından tanırım. Eski bir yazardır, Yörünge dergisini çıkartmıştır, Meclis'te bir dönem birlikte bulunduğumuz bir arkadaşımızdır. O günkü konuşma çerçevesinde inanın ne söylediğine de bakmadım, gazetelerde yazılanlara dikkat ettim. Sayın Diyanet İşleri Başkanı da bir süredir bir tartışmanın içerisinde. İkinci defa atandığına göre o da bu tür konuşmalar yapmanın uzağında kalacaktır diye tahmin ediyorum.”