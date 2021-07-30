Arıyla romatizma tedavisi öldürdü

İstanbul Zeytinburnu’nda yaşayan, 58 yaşındaki Bülent Erdem, yıllardır romatizma ağrılarından şikayetçiydi. Bir arkadaş ortamında Çin vatandaşı Maisumu Aili (61) ile karşılaştı. Romatizma ağrılarından bahsetti. Aili, romatizma ağrılarına balarısı tedavisi uygulayabileceğini ve kendisini iyileştirebileceğini söyledi.





İKİ ARI SOKUNCA ÖLDÜ





Hürriyet gazetesinin haberine göre, her seansta bir kez arıya sokturulan Bülent Erdem son seans olan 8. seansta iki arı tarafından sokturuldu. Son seansın ardından aniden fenalaşan Erdem, ambulansla hemen hastaneye götürüldü. Erdem, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Erdem’in cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.



