Samanyolu Haber /Gündem / Arıyla romatizma tedavisi öldürdü /30 Temmuz 2021 12:42

Arıyla romatizma tedavisi öldürdü

Yıllardır romatizma ağrıları çeken Bülent Erdem, Çin vatandaşı Uygur Türk’ü Maisumu Aili ile tanışarak, balarısı zehriyle romatizma tedavisine başladı. Her seansta balarısı tarafından bir kez sokulan Erdem’e son seansta iki arı sokturuldu. Aniden fenalaşan Erdem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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İstanbul Zeytinburnu’nda yaşayan, 58 yaşındaki Bülent Erdem, yıllardır romatizma ağrılarından şikayetçiydi. Bir arkadaş ortamında Çin vatandaşı Maisumu Aili (61) ile karşılaştı. Romatizma ağrılarından bahsetti. Aili, romatizma ağrılarına balarısı tedavisi uygulayabileceğini ve kendisini iyileştirebileceğini söyledi.

İKİ ARI SOKUNCA ÖLDÜ

Hürriyet gazetesinin haberine göre, her seansta bir kez arıya sokturulan Bülent Erdem son seans olan 8. seansta iki arı tarafından sokturuldu. Son seansın ardından aniden fenalaşan Erdem, ambulansla hemen hastaneye götürüldü. Erdem, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Erdem’in cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Polis, olayın ardından Maisumu Aili’yi gözaltına aldı. ‘Taksirle öldürme’ suçlamasıyla sorgulanan Aili, “Her gün bir seans yapıyorduk. Her seansta bir arıya sokturuyordum. Tedavinin son aşamasında iki arıya sokturunca fenalaştı” dedi.

Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Maisumu Aili serbest kaldı. Sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

"SON SEANSIYDI"

Bülent Erdem’in oğlu Berk Erdem, babasının bir tanıdığı vasıtası ile tedaviye gittiğini belirterek, "Seanslara katıldığından benim haberim vardı, romatizma için gidiyordu. O gün zaten sıkıntıları vardı iyi hissetmiyordu kendini, son seansında da orada ölmüş, kalp masajı falan yapmışlar ama kurtaramamışlar. Ambulansa haber vermişler ama artık çok geçmiş. Şoke olduk” şeklinde konuştu.
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