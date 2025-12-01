Samanyolu Haber /Gündem / Arızalı görünümü verilerek çekiciye yüklenen araçtan 480 tabanca çıktı /01 Aralık 2025 10:26

Arızalı görünümü verilerek çekiciye yüklenen araçtan 480 tabanca çıktı

Eskişehir'de çekiciye yüklenen araçta parçalara ayrılmış halde 480 tabanca bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Eskişehir'de, oto kurtarma aracına (çekici) yüklenerek arızalı görünümü verilen hafif ticari araçta parçalara ayrılmış vaziyette 480 tabanca bulundu, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara-Eskişehir kara yolu uygulama noktasında üzerinde hafif ticari araç taşıyan bir çekici durduruldu.

Polis ekiplerince araçta yapılan aramada, parçalanmış halde 480 tabanca, 518 namlu rampası, 491 silah sürgüsü, 492 şarjör, 488 namlu, 479 gövde, 494 tetik mekanizması, 469 icra yayı, 490 icra mili ve 2 bin 891 muhtelif silah parçası ele geçirildi.

